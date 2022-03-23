02:10 (мск), источник: Известия
Валютный отсчет: в странах СНГ резко вырос спрос на наличные доллары
Как россияне пытаются обойти запрет на покупку и снятие иностранных денег.
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В связи со спецоперацией на Украине и ограничениями по обороту бумажных долларов в России в странах СНГ повысился спрос на наличную американскую валюту. Например, в Армении отмечались повышенный интерес к долларам и их дефицит, сообщили «Известиям» в ЦБ республики. В конце февраля и начале марта повышенный объем покупок валюты зафиксировали и в Киргизии. Спрос на наличные доллары в странах СНГ мог вырасти на 40−50%, оценили эксперты. По их мнению, это связано с тем, что после введения ограничений в РФ россияне пытались вывезти инвалюту из соседних государств, а также проводить там торговые сделки.
На фоне специальной военной операции на Украине и возросшей в связи с этим неопределенности в Армении наблюдались увеличение спроса и некоторый дефицит долларов США. На текущий момент ситуация начинает стабилизироваться, в последние дни произошел рост предложения такой валюты, рассказали в пресс-службе Центробанка республики. Там отметили: валютный рынок страны сейчас функционирует в обычном режиме и ЦБ не видит необходимости введения каких-либо ограничений. Кроме того, регулятор не несет ответственности за обслуживание обращения наличной иностранной валюты на территории республики, и коммерческие банки сами обязаны контролировать этот сегмент, добавили там.
В Киргизии также подтвердили рост спроса на иностранную валюту в конце февраля и начале марта 2022-го. При этом сейчас ситуация на внутреннем рынке остается относительно стабильной, объем международных резервов Национального банка достаточный и покрывает около шести месяцев будущего объема импорта товаров и услуг страны. На 17 марта он составлял $2,6 млрд, сообщили в пресс-службе местного ЦБ. Там добавили: при необходимости Национальный банк проведет операции для сглаживания резких курсовых колебаний, в том числе валютные интервенции.
С начала этого года по 10 марта ЦБ Киргизской Республики провел пять интервенций по продаже иностранной валюты на сумму $284,3 млн, из них $66,65 млн было продано в наличной форме, напомнили в пресс-службе Нацбанка. Кроме того, 11 марта там ввели запрет на вывоз наличных долларов за пределы страны для коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний республики.
В Казахстане для обеспечения финансовой стабильности с 14 марта запретили вывозить за рубеж иностранную валюту на сумму более $10 тыс., а также золотые слитки обозначенных объемов и определенные инвестиционные монеты, сообщалось на сайте главы государства.
В ЦБ других стран СНГ не ответили на запрос «Известий». В ФТС оперативно не прокомментировали, отмечают ли они рост объемов ввоза наличной иностранной валюты в Россию.
Ряд операций с валютой в РФ с начала марта оказался под запретом, поэтому многие граждане и юрлица начали проводить сделки через соседние страны и использовать для этого друзей и партнеров, говорит аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
Сейчас из РФ невозможно вывезти валюту на сумму более $10 тыс., однако в соседних государствах не вводили подобных запретов. Вывезти доллары, например, из стран СНГ можно, сняв их по карте «Мир», однако эта платежная система не везде полноценно работает, предупредил эксперт.
Дефицит валюты в России, возникший в связи с санкционным давлением западных стран, вынудил часть организаций и физлиц обратиться к ближайшим соседям, согласился управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его мнению, в странах СНГ спрос на наличные доллары сейчас вырос на 40−50%, но цифры сильно меняются по мере привыкания населения к ситуации. При этом не только ЦБ Казахстана, но и регуляторы других государств могут ввести ограничения на вывоз за границу более $10 тыс. или близкие меры.
В нестабильных условиях население стремится перевести накопления в доллары и держать их в наличной форме из-за опасений возможных проблем с выдачей валюты со счетов, отметила аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева. Она объяснила: рубль к доллару на рынке Forex упал почти два раза в моменте. При этом уровень снижения к доллару региональных валют и рубля к ним делал более выгодными операции по покупке региональной валюты за рубли с последующим обменом их на валюту США, чем прямую конвертацию.
Такие сделки, повышение геополитической неопределенности и ожидания роста инфляции, скорее всего, и привели к дефициту валюты в банках стран СНГ, считает эксперт. Россияне также могли пытаться привезти наличные доллары в Россию, особенно те, кто перемещался между регионами по вопросам бизнеса.
Повышенный спрос на наличные доллары наблюдается во всех странах Евразийского экономического сообщества, куда граждане России могут легко въехать: прежде всего в Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии, а также Грузии, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Банки этих стран столкнулись с дефицитом наличной иностранной валюты и начали вводить некоторые ограничения.
Центральные банки стран СНГ, как и Банк России, принимают меры по сдерживанию ажиотажного спроса на валюту, поэтому возможности россиян по вывозу иностранной наличности из этих государств ограничены. Кроме того, в зависимости от дальнейшего развития ситуации возможны более жесткие распоряжения регуляторов по сохранению наличной валюты в стране, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.