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11:06 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперты назвали причину высокого спроса на сахар среди россиян

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ажиотажный спрос на сахар в России связан с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: © РИА Новости

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности цен на сахар, этот продукт стал предметом ажиотажного спроса по всей России. В частности, начались антикартельные проверки крупнейших его производителей. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении таких компаний, как «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа Компаний “Русагро”», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый Дом “Доминант”» и «ЧеховСахар».

«Закупают, в основном, люди в возрасте. Это связано с тем, что в этом году будет гораздо больше натурального хозяйства. Гораздо больше будет домашних заготовок. Рост цен спровоцирован общей инфляцией, рост потребительских цен у нас ежегодно минимум 15% безо всяких кризисов. Люди чувствуют, что надо запасаться», — заявил директор Центра исследований рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

В свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что ажиотажный спрос мог возникнуть из-за нестабильного курса рубля и советов регуляторов держать цену на сахар на стабильном уровне. «По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков», — пояснил он.

В понедельник Минпромторг сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме. Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху.

Во время загрузки произошла ошибка.
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