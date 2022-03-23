Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах

В исследовании рассматривались 24 тыс. вакансий сервиса в городах с населением до 500 тыс. человек.
Второе место по уровню предлагаемой заработной платы заняла вакансия водителя карьерного самосвала в Якутске, ему предлагают платить минимум 160 тыс. руб. В Вологде главному специалисту по технологическим решениям обещают зарплату от 150 тыс.
Четвертое место заняла вакансия системного администратора, которую предлагает компания из Калининграда. Такому специалисту готовы платить минимум 120 тыс. руб. Пятую строчку рейтинга занимает предложение для водителя-экспедитора категории Е в Мурманске с зарплатой от 115 тыс. в месяц.
Самую большую зарплату в Пскове предлагают менеджеру по продажам, а в Архангельске — руководителю службы информационных технологий. В Улан-Удэ по доходности лидирует должность менеджера по развитию торговой сети, а в Твери — управляющего магазином. В Смоленске наиболее высокооплачиваемую работу предлагают категорийному менеджеру, а во Владимире — технологу производствасыра.
Самыми высокооплачиваемыми в марте 2022 года сервис назвал предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов по продажам и для квалифицированных рабочих.
Другой опрос SuperJob, который сервис провел в феврале, показал, что число желающих привязать свою зарплату к курсу доллара или евро в 2022 году выросло до 47% с 32% в 2015-м.