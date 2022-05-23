Резидент Сколково представил электрокар в стиле колхозного трактора из СССР

Концепция самого трактора восходит к легендарному самоходному шасси Т-16, выпуск которого был налажен во времена СССР на «Харьковском заводе тракторных самоходных шасси», отмечают разработчики.
«Электрический трактор создан на базе серийной модели “КМ Универсал” производства ООО “ЧЗСА”, которая пришла на замену легендарному советскому трактору Т-16 (»Шассик«)», — говорится в официальном сообщении компаний, поступившем в «Газету.Ru».
Разработка трактора призвана удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов. «КМ Универсал» уже успешно прошел первые ходовые испытания трактора с электроприводом, говорится в сообщении.
Уточняется, что машина построена на базе серийно выпускаемого на ЧЗСА коммунальной техники с двигателем внутреннего сгорания. Параллельно с испытаниями АРМ, «Актив Техно» и ЧЗСА готовят к представлению в Минпромторг план по импортозамещению ключевых электрических компонентов.
К концу 2022 года партнеры обещают наладить серийный выпуск электрической техники для использования в теплицах и городском хозяйстве.