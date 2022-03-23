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10:58 (мск), источник: РБК

Магазины зафиксировали рост спроса на сейфы и патроны

Увеличение объема наличных в обороте спровоцировало рост спроса на домашние сейфы. Также растет спрос в оружейных магазинах.

Источник: Reuters

Спрос на сейфы у россиян вырос за последний месяц, рассказали РБК производители и продавцы этих товаров. В числе причин: колебания курса валют, отложенный спрос и увеличение объема наличных средств на руках у населения.

Резкий рост закупок сейфов — на 34% в b2c-сегменте и на 36% в b2b (в натуральном выражении, но фактических цифр продавец не приводит) — был зафиксирован на неделе с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля, сообщил РБК представитель онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». На неделе с 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b — 4%. Период до 14 марта при этом отметился снижением к предыдущей неделе — на 23% в b2c и на 31% в b2b.

Как пояснил РБК коммерческий директор «НПО Промет» Алексей Петров (по собственным данным компании, она является крупнейшим производителем в сегменте бронированных и армированных сейфов; оборот в 2020-м, по данным СПАРК, — 9,7 млрд руб.), факторов роста спроса на сейфы несколько.

  • Отложенный спрос. «С начала этого года на рынке оружейных сейфов сработал отложенный спрос, который был связан с тем, что во второй половине прошлого года из-за роста стоимости металла сейфы подорожали. Поэтому спрос на оружейные сейфы с начала этого года у нас стрельнул практически в два раза в денежном выражении», — объясняет собеседник РБК. Цены на металл как в России, так и во всем мире росли с четвертого квартала 2020 года. Российская Федеральная антимонопольная служба объясняла это ростом спроса после снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Так, например, цены на арматуру в России в 2021 году по отношению к 2020-му выросли в среднем на 73,5% за тонну.
  • Увеличение объема наличных денег на руках у населения. «После начала спецоперации и изменений в банковской системе мы действительно видим достаточно резкий рост спроса на взломостойкие сейфы для домашнего и личного использования. То есть люди покупают в основном либо домой, либо в офисы. Это происходит, потому что резко выросла доля наличных денег», — отмечает Алексей Петров. По данным Банка России, объем наличных денег в обращении в стране на 1 марта 2022 года достиг 15,82 трлн руб. Объем выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков вырос за месяц на 2 трлн руб., или на 14,7%. Такой прирост в относительном выражении стал максимальным с декабря 2009 года (плюс 15,1%, но в то время безналичные платежи были менее популярны — число банковских карт в стране было в 2,5 раза меньше, чем сейчас). В абсолютном выражении такого притока наличности в экономику не было за все время наблюдений. Переход «в наличные» и актуальность вопроса их хранения уже зафиксировали и банки: клиенты российских финансовых организаций стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек.

Для чего нужны сейфовые ячейки и хранилища
В 2019 году в Великобритании, США и Швейцарии был отмечен рост спроса на высокозащищенные хранилища и сейфовые ячейки. Исследование рынка агентством Bloomberg показало, что в них миллиардеры предпочитают хранить наличные и драгоценные металлы, опасаясь угрозы глобальной рецессии и стихийных бедствий.
Так, согласно отчету UBS Global Wealth Management, большинство состоятельных инвесторов копили наличные в ожидании резкого падения рынка к концу 2020 года. Представитель Swiss Gold Safe пояснял Bloomberg, что для многих состоятельных клиентов арендовать сейф в Швейцарии или Лихтенштейне выгоднее, чем положить деньги на вклад с отрицательной доходностью.

Как отмечает Петров, на рынок сейфов сейчас оказывает влияние и курс валюты: «В результате роста курса доллара к рублю произошел рост стоимости, прежде всего, порошковой краски и некоторых импортных компонентов, которые используются в электронных замках. Кроме того, один из наших поставщиков краски для сейфов отказался поставлять краску на российский рынок». В связи с этим компания собирается искать новых поставщиков для импортозамещения и налаживать собственное производство используемых (импортных) комплектующих, заявили в «Промете».

В столичном магазине сейфов HardSafe рассказали, что «спрос увеличился на 100% на все типы сейфов (и оружейные, и домашние)», цены выросли от 10 до 60% на разные товары различных поставщиков. Также в магазине сообщили, что из-за закрытия границ и невозможности купить валюту им пришлось остановить поставки импортных товаров.

Почему россияне скупают патроны и оружие

В ожидании роста стоимости импортозависимой оружейной продукции потребители начали активно покупать патроны и отечественное оружие. Как считают ряд участников рынка, резкое увеличение динамики спроса — временное явление.

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Продажи отечественного оружия выросли примерно на 20−30%, рассказали РБК в сети оружейных магазинов «7,62». Как считает представитель сети, спрос обеспечил новостной фон «специальной военной операции» и заметный рост цен на эту продукцию из-за валютных колебаний, который начался еще в конце 2021 года. Активнее потребители начали покупать и патроны. «Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — говорит собеседник РБК.

«Если в оружейных магазинах и существует повышенный спрос, то он связан с желанием граждан успеть купить продукцию по старым ценам», — соглашается коммерческий директор производителя патронов «Патронная мануфактура» Ирина Суслова. На объемах производства этот спрос, по ее данным, не отражается. Однако из-за подорожания иностранного пороха и капсюлей (устройство для воспламенения порохового заряда) «Патронная мануфактура» была вынуждена поднять стоимость продукции на 30−40% (абсолютных цифр стоимости собеседница не привела).

Цены на импортное оружие из-за простоя производства и разрыва логистических цепочек выросли вдвое еще во время коронакризиса и продолжают расти сейчас, поэтому спрос на него в текущий момент снижается, отмечают участники рынка. «Хороший карабин — например, австрийский — 15 февраля стоил примерно 300 тыс. руб., сегодня он стоит около 600 тыс. руб.», — сообщили в оружейном салоне «Арсенал». И если патроны потребители продолжили скупать, то спрос на оружие снизился на 20−25%, уточнили в салоне. «В последние несколько недель продаются только патроны», спрос на другие импортные категории товаров минимален, сказали в магазине «Охотник».

Из-за валютных колебаний выросла также стоимость травматического оружия, бейсбольных бит, резиновых дубинок и шокеров, рассказали в интернет-магазинах средств самообороны Maket-Shop и «Оборона30». Значительных изменений в спросе на эту продукцию онлайн-магазины не заметили.

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