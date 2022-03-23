10:58 (мск), источник: РБК
Магазины зафиксировали рост спроса на сейфы и патроны
Увеличение объема наличных в обороте спровоцировало рост спроса на домашние сейфы. Также растет спрос в оружейных магазинах.
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Спрос на сейфы у россиян вырос за последний месяц, рассказали РБК производители и продавцы этих товаров. В числе причин: колебания курса валют, отложенный спрос и увеличение объема наличных средств на руках у населения.
Резкий рост закупок сейфов — на 34% в b2c-сегменте и на 36% в b2b (в натуральном выражении, но фактических цифр продавец не приводит) — был зафиксирован на неделе с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля, сообщил РБК представитель онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». На неделе с 28 февраля по 6 марта рост в b2c составил еще 20%, в b2b — 4%. Период до 14 марта при этом отметился снижением к предыдущей неделе — на 23% в b2c и на 31% в b2b.
Как пояснил РБК коммерческий директор «НПО Промет» Алексей Петров (по собственным данным компании, она является крупнейшим производителем в сегменте бронированных и армированных сейфов; оборот в 2020-м, по данным СПАРК, — 9,7 млрд руб.), факторов роста спроса на сейфы несколько.
|Для чего нужны сейфовые ячейки и хранилища
|В 2019 году в Великобритании, США и Швейцарии был отмечен рост спроса на высокозащищенные хранилища и сейфовые ячейки. Исследование рынка агентством Bloomberg показало, что в них миллиардеры предпочитают хранить наличные и драгоценные металлы, опасаясь угрозы глобальной рецессии и стихийных бедствий.
|Так, согласно отчету UBS Global Wealth Management, большинство состоятельных инвесторов копили наличные в ожидании резкого падения рынка к концу 2020 года. Представитель Swiss Gold Safe пояснял Bloomberg, что для многих состоятельных клиентов арендовать сейф в Швейцарии или Лихтенштейне выгоднее, чем положить деньги на вклад с отрицательной доходностью.
Как отмечает Петров, на рынок сейфов сейчас оказывает влияние и курс валюты: «В результате роста курса доллара к рублю произошел рост стоимости, прежде всего, порошковой краски и некоторых импортных компонентов, которые используются в электронных замках. Кроме того, один из наших поставщиков краски для сейфов отказался поставлять краску на российский рынок». В связи с этим компания собирается искать новых поставщиков для импортозамещения и налаживать собственное производство используемых (импортных) комплектующих, заявили в «Промете».
В столичном магазине сейфов HardSafe рассказали, что «спрос увеличился на 100% на все типы сейфов (и оружейные, и домашние)», цены выросли от 10 до 60% на разные товары различных поставщиков. Также в магазине сообщили, что из-за закрытия границ и невозможности купить валюту им пришлось остановить поставки импортных товаров.
В ожидании роста стоимости импортозависимой оружейной продукции потребители начали активно покупать патроны и отечественное оружие. Как считают ряд участников рынка, резкое увеличение динамики спроса — временное явление.
Продажи отечественного оружия выросли примерно на 20−30%, рассказали РБК в сети оружейных магазинов «7,62». Как считает представитель сети, спрос обеспечил новостной фон «специальной военной операции» и заметный рост цен на эту продукцию из-за валютных колебаний, который начался еще в конце 2021 года. Активнее потребители начали покупать и патроны. «Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — говорит собеседник РБК.
«Если в оружейных магазинах и существует повышенный спрос, то он связан с желанием граждан успеть купить продукцию по старым ценам», — соглашается коммерческий директор производителя патронов «Патронная мануфактура» Ирина Суслова. На объемах производства этот спрос, по ее данным, не отражается. Однако из-за подорожания иностранного пороха и капсюлей (устройство для воспламенения порохового заряда) «Патронная мануфактура» была вынуждена поднять стоимость продукции на 30−40% (абсолютных цифр стоимости собеседница не привела).
Цены на импортное оружие из-за простоя производства и разрыва логистических цепочек выросли вдвое еще во время коронакризиса и продолжают расти сейчас, поэтому спрос на него в текущий момент снижается, отмечают участники рынка. «Хороший карабин — например, австрийский — 15 февраля стоил примерно 300 тыс. руб., сегодня он стоит около 600 тыс. руб.», — сообщили в оружейном салоне «Арсенал». И если патроны потребители продолжили скупать, то спрос на оружие снизился на 20−25%, уточнили в салоне. «В последние несколько недель продаются только патроны», спрос на другие импортные категории товаров минимален, сказали в магазине «Охотник».
Из-за валютных колебаний выросла также стоимость травматического оружия, бейсбольных бит, резиновых дубинок и шокеров, рассказали в интернет-магазинах средств самообороны Maket-Shop и «Оборона30». Значительных изменений в спросе на эту продукцию онлайн-магазины не заметили.