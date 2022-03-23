Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10:28 (мск), источник: Ведомости

ФАС проверит обоснованность подорожания бумаги

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на бумагу, ведомство запросило необходимую информацию у крупнейших производителей товара, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». Рост цен на бумагу пришёлся на вторую неделю марта. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250−300 рублей, теперь стоит 1500−1700 ₽

Минпромторг заявил, что поставки бумаги в России стабилизируются в течение недели. В министерстве подчеркнули, что российские производители «полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет». В России, по их данным, работают три предприятия, которые поставляли бумагу на внутренний рынок и на экспорт.

Справка
Лимит на снятие наличной валюты с банковских вкладов. Как это работаетЦБ установил лимит на снятие наличных средств с валютных вкладов в $10 тыс. Также граждане не смогут покупать наличную валюту.
 Дело Ивана Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреля
Депутаты договорились поискать на Украине биологическое оружие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь