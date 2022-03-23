В Финляндии может прекратиться выход газет из-за дефицита бумаги

«Выход бумажных газет может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги», — цитирует Холмберга портал телерадиовещания Yle.
По его словам, проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода UPM, который выпускает печатную бумагу, а также ситуацией вокруг Украины.
Согласно анализу, до начала забастовки работников завода UPM примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации России импорт бумаги в Финляндию из РФ прекратился, в связи с чем цена газетной бумаги в стране поднялась до €670 за тонну против €390 за тонну в прошлом году.
Крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat была вынуждена сократить объем еженедельного приложения, которое выходит по выходным. В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.
20 марта президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что подача заявки на членство Финляндии в НАТО сопряжена с серьезным риском эскалации в Европе. Решение о том, следует ли стране подавать заявку на вступление в альянс, должен будет принять парламент.
Ранее 17 марта сообщалось, что гражданам Финляндии пришлось внести некоторые изменения в привычный образ жизни в связи с обстановкой на Украине. Так, более 80% опрошенных подтвердили, что украинский кризис повлиял на их потребительское поведение.
До этого 15 марта глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что жители Финляндии обеспокоены негативными последствиями санкций, которые страна ввела против РФ из солидарности с ЕС и Украиной, поскольку они негативно повлияют на торговлю с Россией.