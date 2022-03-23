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17:06 (мск), источник: Газета.Ру

Правительство РФ предложило повысить ставку льготной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство предлагает с 1 апреля поднять ставку льготной ипотеки с 7% до 12%, сообщает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

Он напомнил, что льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7% действует до 1 июля 2022 года, но сейчас, по словам вице-премьера, пришло время изменить параметры программы на прежние.

Кроме того, предлагается увеличить максимальный размер кредита в ряде регионов: где «стоимость недвижимости высокая», а именно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, поднять ее до 12 млн, в других регионах лимит повысить с 3 до 6 млн.

По его словам, ставки по сельской, семейной и дальневосточной ипотеке правительство предлагает сохранить.

«Чтобы поддержать спрос, мы предлагаем семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, оставить на тех же условиях и продолжать ее. Дальневосточную ипотеку под 2% оставить на тех же условиях, сельскую ипотеку под 3% оставить на тех же условиях», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал, что льготные ипотечные программы в стране продолжают действовать, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком, однако он отметил, что в нынешних условиях цена ипотеки изменится. Как писали «Известия», спрос на жилье в крупных городах России вырос до 15% на фоне сложной геополитической ситуации, а, по данным РБК на 18 марта, доля выдачи льготной ипотеки в российских банках увеличилась до 80%.

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