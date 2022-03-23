17:06 (мск), источник: Газета.Ру
Правительство РФ предложило повысить ставку льготной ипотеки
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство предлагает с 1 апреля поднять ставку льготной ипотеки с 7% до 12%, сообщает ТАСС.
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Он напомнил, что льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7% действует до 1 июля 2022 года, но сейчас, по словам вице-премьера, пришло время изменить параметры программы на прежние.
По его словам, ставки по сельской, семейной и дальневосточной ипотеке правительство предлагает сохранить.
«Чтобы поддержать спрос, мы предлагаем семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, оставить на тех же условиях и продолжать ее. Дальневосточную ипотеку под 2% оставить на тех же условиях, сельскую ипотеку под 3% оставить на тех же условиях», — подчеркнул Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщал, что льготные ипотечные программы в стране продолжают действовать, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком, однако он отметил, что в нынешних условиях цена ипотеки изменится. Как писали «Известия», спрос на жилье в крупных городах России вырос до 15% на фоне сложной геополитической ситуации, а, по данным РБК на 18 марта, доля выдачи льготной ипотеки в российских банках увеличилась до 80%.