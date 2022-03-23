Правительство утвердило порядок использования зарубежных самолетов

«Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций утверждены постановлениями, которые подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина.
Как уточняет кабмин, решение принято в связи с введением рядом иностранных государств санкций, связанных, в том числе, с запретом на предоставление России самолётов и компонентов, а также на осуществление страхования и техническое обслуживание авиационной техники. Оно позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок.
Так, отечественные авиакомпании смогут в течение пяти дней зарегистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолёты и внести их в госреестр.
Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов будет осуществляться на территории РФ. Вывоз самолётов из страны при наличии требования о досрочном возврате иностранного судна лизингодателю или арендодателю регулируется указом президента № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и постановлением правительства по реализации этого указа.
Решение было озвучено Мишустиным на совещании у президента с членами правительства 23 марта. «Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолёты в небо. Причём все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. Наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полётов. Это превыше всего», — подчеркнул председатель правительства.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.