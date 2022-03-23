Danone продолжит производство на территории России

«Danone продолжит локальное производство в России основных молочных продуктов и продуктов детского питания», — говорится в сообщении.
15 марта глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в том числе «Ашан» и «Леруа Мерлен», остаются в России. По словам Ру де Безье, в общей сложности во французских компаниях в России трудятся порядка 160 тыс. человек.
Как пояснил Ру де Безье, французские предприниматели следуют рекомендациям правительства Франции, а оно не просит прекращать работу компаний в России.
6 марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Отмечалось, что это решение не коснется сферы производства и распространения продуктов питания.
Кроме того, компания сделала благотворительный взнос в размере €500 тыс. в пользу Международного Красного Креста, с которым она сотрудничает в вопросах поддержки нуждающихся на Украине, а также сообщила, что будет направлять в фонд пожертвования от сотрудников.
Как заявила «Известиям» 9 марта вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, Россию уже покинули или объявили об уходе примерно 230 компаний. Предполагается, что в результате ухода торговых сетей в ближайшее время освободится до половины всех площадей в торговых центрах.
Компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.