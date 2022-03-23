«Роскосмос» начнет заключать контракты с другими странами в рублях

«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — сказал он.
По словам Рогозина, 24 февраля у него состоялось совещание с представителями финансово-экономического блока. В частности, с представителями Минфина обсуждался вопрос о валютных средствах, которые «Роскосмос» зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе при поставках двигателей и другой высокотехнологичной продукции.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будет переведен в рубли. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.