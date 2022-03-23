Минфин заявил об остановке переговоров России и Швейцарии по налогам

Россия и Швейцария прекратили обсуждение изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом РБК сообщили в Минфине России.
«На текущий момент переговоры приостановлены», — заявили в пресс-службе министерства.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что взаимодействие финансовых министерств двух стран прекратилось на фоне санкций. Перспективы возобновления переговоров туманны, отметил он.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что окончательное решение о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией может быть принято в феврале 2022 года.
В марте 2020 года президент Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Максимальная ставка налога на дивиденды составляет 15%, на проценты по предоставленным из-за рубежа кредитам — 20%. Однако снизить ставку до 10% или до минимума в 5% можно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. На тот момент действовали соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. Путин поручил начать с тех стран, «через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения». Если иностранные партнеры не согласятся изменить соглашения, Россия выйдет из них в одностороннем порядке, заявил тогда президент.
Договориться не удалось с Нидерландами, и 26 мая 2021 года Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с этой страной. Перезаключить соглашение на новых условиях согласились Кипр (хотя с ним переговоры дошли до угрозы разрыва договоренностей), Люксембург и Мальта. С этими странами Россия договорилась повысить базовую ставку налога на дивиденды и проценты до 15%. При этом в соглашениях с каждой страной предусмотрены определенные исключения.
В сентябре 2021 года Минфин сообщал, что направил Швейцарии письмо с предложением аналогичным образом изменить соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В Берне в ответ на это заявили о возможности начать переговоры в октябре. 19 ноября министры финансов России и Швейцарии Антон Силуанов и Ули Маурер встретились, чтобы обсудить этот вопрос.
Минфин оценивал дополнительные доходы бюджета от пересмотра СИДН с транзитными странами в 150 млрд руб. в год.
В случае денонсации будут две категории компаний, которые пострадают, указал партнер КПМГ Александр Токарев. Первая — это швейцарские организации, имеющие «дочки» в России, а также международный бизнес, который использует Швейцарию в целях создания субхолдингов для инвестиций в Россию и СНГ.
Вторая — это российский бизнес, которому принадлежат швейцарские субхолдинговые и торговые компании. Последние в Швейцарии имеют все металлурги, химики, нефтяники, констатировал Токарев.
Эксперт указал, что в случае денонсации соглашения ставка налога на дивиденды в Швейцарии у источника выплаты вырастет с 5 до 35%. Но в нынешних условиях эта угроза не актуальна, поскольку выплаты дивидендов российских компаний за рубеж приостановлены, констатировал он.