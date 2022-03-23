Зачем Россия решила перевести расчеты за газ в рубли

Россия переходит от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран, объявил президент России Владимир Путин. Он объяснил это тем, что западные валюты, традиционно использовавшиеся в расчетах за российский газ, себя «скомпрометировали». Путин дал понять, что это только начало («начнем с этого»). Позднее вице-премьер Александр Новак также заявил, что торговать нефтью за доллары и евро стало ненадежно, в перспективе нужно и здесь переходить на расчеты в национальных валютах.
Как предлагается проводить оплату
Путин поручил «Газпрому» организовать изменение валюты платежа в его контрактах с покупателями из недружественных стран.
Это значит, что объявленный перевод расчетов на рубли затронет только трубопроводные поставки газа — без учета продаж сжиженного природного газа (СПГ) тем же «Газпромом», а также НОВАТЭКом.
Газовый экспорт России составляет порядка 10−15% в общем объеме углеводородного экспорта, то есть основная часть приходится на нефть, а по ней пока речи не идет о расчетах в рублях, замечает экономист ING Дмитрий Долгин. Экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов сомневается, что перейти на рублевые расчеты за газ удастся оперативно.
Из заявлений президента следует, что иностранные покупатели российского газа приглашаются свободно продавать свою валюту и получать рубли на российском внутреннем рынке для оплаты газа (Банку России совместно с правительством поручено в недельный срок определить порядок совершения таких операций). С точки зрения экономического смысла при прочих равных перевод расчетов по газу в рубли эквивалентен установлению 100-процентного норматива продажи валютной выручки по его экспорту, отмечает экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков в Telegram-канале.
С конца февраля российские экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки.
Для экономики практически нет разницы между тем, что «Газпром» получает валюту напрямую за экспорт газа или получает рубли, которые иностранные контрагенты из стран, признанных недружественными, купят за валюту на российском рынке, согласна главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Потенциально ничто не мешает увеличить норму обязательной продажи до 100%, таким образом обеспечив полную эквивалентность с точки зрения валютных поступлений на российский внутренний рынок, говорит она, поэтому не считает, что объявленная мера имеет прямое отношение к поддержке рубля.
Как это повлияет на курс рубля
В любом случае разница между 80 и 100% не так велика и кардинального влияния на курс решение оказать не должно, считает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
Только на новостях о переходе на рубль в торговле газом национальная валюта укрепилась, и понятно, что при прочих равных решение должно оказать положительный эффект на курс, но значительного укрепления не будет, курс будет колебаться в районе 100 ₽ за доллар, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По состоянию на 18:59 мск 23 марта доллар на Мосбирже расчетами «на завтра» торговался на отметке 97,74 ₽, потеряв 5,67% к предыдущему закрытию.
Роль евро и доллара в мировой торговле не изменится, а Россия вряд ли получит какие-либо экономические преимущества, считает бывший председатель ЦБ Сергей Дубинин. «В краткосрочной перспективе это может временно укрепить курс, но в долгосрочной — валютное предложение “Газпрома” уйдет с биржи, что, напротив, приведет к ослаблению рубля», — предполагает он.
Сколько экспортной выручки может затронуть переход
«Газпром» никогда не раскрывал подробности газовых контрактов с зарубежными потребителями, и даже договорные валюты расчетов не афишировались. Банк России указывал в начале 2021 года, что доля расчетов в долларах по экспорту российских углеводородов достигает двух третей, но в 2013—2019 годах росла и доля евро в таких расчетах. Если экстраполировать эти показатели на экспорт только российского газа, можно предположить, что «Газпром» до недавнего времени продавал газ в Европу и за доллары, и за евро.
Поэтому, если европейцы станут продавать на российской бирже евро, чтобы оплачивать российский газ, внутренний рынок может получить больше евро и меньше долларов по сравнению с текущим положением дел.
Австрийская компания OMV заявила 23 марта, что ее действующий контракт с «Газпромом» предусматривает оплату в евро. Помимо этого «Газпром экспорт» уже пробовал продавать газ в Западную Европу за рубли через свою Электронную торговую платформу (ЭТП), однако в 2021 году через эту площадку было продано лишь 7,3 млрд куб. м газа, с середины октября сделок не было.
По оценке Банка России, в 2021 году «Газпром» продал трубопроводного газа за рубеж на $54,2 млрд. Из них страны, не признанные недружественными (в основном Турция, Белоруссия, Китай), приобрели примерно $11 млрд, соответственно, объем экспортной выручки от реализации газа в недружественные страны можно оценить в сумму, эквивалентную около $43 млрд (примерно 80%), следует из расчетов РБК на базе данных ФТС.
По оценкам Полевого, на страны, признанные недружественными, в 2021 году пришлось более 70% поставок российского газа в денежном выражении.
По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Евросоюз закупил 155 млрд куб. м российского газа, что составляет 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления. Стоимость газового импорта ЕС из России в 2022 году колеблется от €200 млн до €800 млн в день, отмечал Reuters.
Поможет ли это интернационализации рубля
В целом Европа получает немало рублей за поставки своих товаров в Россию. Как следует из статистики ЦБ, за девять месяцев 2021 года 27% всех перечислений из России в ЕС за импорт европейских товаров и услуг приходились на рубли. Возможно, один из политических интересов властей — это как раз «принуждение» к интернационализации рубля: если иностранным импортерам российского газа будут нужны рубли для его оплаты, то иностранцам будет больше смысла получать рубли и за свой экспорт в Россию — могут возникнуть «вторичные эффекты в виде гипотетического формирования европейского межбанковского рынка в рублях», рассуждает Донец.
В норме обязательными условиями для такой интернационализации являются малая волатильность валюты, доступность разнообразных финансовых инструментов, производных от ее обменного курса, готовность нерезидентов участвовать на рынке финансовых активов этой страны и т. д., продолжает Донец. Но это не очень сочетается с наличием санкций, административных ограничений на движение капитала и политических рисков, ассоциирующихся в настоящее время с Россией, указывает она. Кроме того, даже такая «навязанная» интернационализация рубля не уменьшает собственно торговые риски, например, от того, что какая-либо из сторон решит отказаться от торговли, добавляет она.
Что это будет означать для «Газпрома»
Для «Газпрома» это не будет означать полного прекращения поступления валютной выручки, поскольку за рубли предлагается продавать газ только недружественным странам, отмечает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов в Telegram-канале. Однако неизвестно, в какой валюте продавала монополия газ Китаю. Тем не менее покупать оборудование, если это будет нужно, «Газпром» сможет, вероятно, без дополнительных операций на валютном рынке, вопрос инвестиционных программ вне страны пока не стоит, а внутри страны можно строить за рубли, указывает Шибанов.
Несмотря на украинский конфликт и западные санкции против России, поставки российского трубопроводного газа в Европу в 2022 году идут без перебоев, отмечает S&P Global Platts.
Однако на примере нефти, исходя из сообщений отраслевых западных СМИ, можно видеть, что физический экспорт российской нефти сократился, происходят задержки платежей, продукт отпускается со значительным дисконтом к мировой цене нефти (по данным Platts, на этой неделе трейдер Litasco предлагал партию российской нефти Urals со скидкой $31 за баррель к датированному Brent). Это связано преимущественно с эффектами санкций, усилившегося банковского комплаенса и неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с санкциями.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа, однако на тот момент не стали запрещать покупателям из третьих стран приобретать российские энергоносители, а также не стали запрещать таким покупателям оплачивать их в долларах (за исключением случаев, когда к сделке причастны лица, находящиеся под блокирующими санкциями США).
Может ли измениться механизм ценообразования на российский газ
Судя по заявлению президента, механизм ценообразования на российский газ останется прежним, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. В прошлом году «Газпром» сообщал, что 80% контрактной базы привязано к ценам на газ на европейских хабах с поставкой от одного до 12 месяцев, а остальное — это контракты с привязкой к нефтяным ценам.
«В теории ничего не поменяется: цена на газ определяется все равно по той же самой формуле, которая заложена в контракте, с привязкой, как правило, к спотовым рынкам. То есть в долларовом выражении, в евро сколько стоил газ, столько и будет стоить — исключая тот фактор, что сейчас может начаться паника на бирже, потому что непонятно, согласятся европейцы или нет», — сказал РБК эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
По словам Юшкова, с Украиной расчеты за транзит велись в долларах, «Газпром» платит фиксированную ставку в долларах. Если же будет принято политическое решение перевести и эти платежи в рубли, то будет в рублях, добавляет эксперт. С Белоруссией формально их участок газопровода принадлежит дочерней компании «Газпрома», которой он платил также в долларах, указал он.
Какие еще есть версии решения
В свое время США фактически запретили Ирану продавать его нефть зарубежным странам через угрозу вторичных санкций против таких покупателей, но был выбран компромиссный вариант: страны, такие как Индия или Южная Корея, депонировали платежи в своих валютах, причитающиеся Ирану, на специальный счет, средства с которого могли быть списаны только для импорта в Иран определенных товаров из этих стран. Таким образом, фактически обеспечивался товарный бартер, а Иран не получал доступа к валюте.
Возможно, шаг России также направлен на то, чтобы минимизировать риски от возможного применения такой схемы (иностранцы должны будут продавать валюту на российском рынке), допустила заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова.