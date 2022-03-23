Новак назвал отказ Европы от российских энергоресурсов «апокалипсическим сценарием»

«Я считаю, что это апокалипсический сценарий, которым США давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов», — сказал Новак «России 1». Так он ответил на вопрос, реален ли полный или частичный отказ Европы от российских энергоносителей.
Вице-премьер рассказал, что Россия поставляет в Европу около 200 млрд кубометров газа при потреблении около 500 млрд кубометров.
Однозначно, это нечем заместить. Ни в один год, ни в три, ни в пять лет.
Александр Новаквице-премьер
Александр Новак сообщил, что доля российской нефти в Европе составляет 25%.
«Теоретически наши партнеры могут сказать: “Мы у вас не покупаем, покупаем у других поставщиков”. Но это означает, что эти поставщики должны уйти с других рынков, тогда наша нефть уйдет на те рынки, откуда уйдут эти поставщики. Произойдет перераспределение, потому что на рынке лишней нефти нет», — сказал вице-премьер.
Президент Владимир Путин сегодня, 23 марта, поручил дать директиву «Газпрому» о переводе контрактов в рубли для недружественных стран. По его мнению, поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах и евро «не имеет для нас никакого смысла». Цена газа на этом фоне превысила $1350 за тысячу кубометров.