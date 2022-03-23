День в истории: серия терактов в Брюсселе Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
23:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Новак назвал отказ Европы от российских энергоресурсов «апокалипсическим сценарием»

Вице-премьер Александр Новак считает отказ Евросоюза от российских энергоресурсов «апокалипсическим сценарием». По его мнению, Европе нечем заменить российский газ.

Источник: Reuters

«Я считаю, что это апокалипсический сценарий, которым США давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов», — сказал Новак «России 1». Так он ответил на вопрос, реален ли полный или частичный отказ Европы от российских энергоносителей.

Вице-премьер рассказал, что Россия поставляет в Европу около 200 млрд кубометров газа при потреблении около 500 млрд кубометров.

Однозначно, это нечем заместить. Ни в один год, ни в три, ни в пять лет.
Александр Новак
вице-премьер

Александр Новак сообщил, что доля российской нефти в Европе составляет 25%.

«Теоретически наши партнеры могут сказать: “Мы у вас не покупаем, покупаем у других поставщиков”. Но это означает, что эти поставщики должны уйти с других рынков, тогда наша нефть уйдет на те рынки, откуда уйдут эти поставщики. Произойдет перераспределение, потому что на рынке лишней нефти нет», — сказал вице-премьер.

Президент Владимир Путин сегодня, 23 марта, поручил дать директиву «Газпрому» о переводе контрактов в рубли для недружественных стран. По его мнению, поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах и евро «не имеет для нас никакого смысла». Цена газа на этом фоне превысила $1350 за тысячу кубометров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский заявил о скандальном ходе переговоров с Россией
Медведев рассказал о планах США после "развала России"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь