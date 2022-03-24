Россия и Белоруссия с 1 апреля отменят плату за входящие звонки в роуминге

«Стороны поручили министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерству связи и информатизации Белоруссии совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года», — сообщается на сайте правительства РФ.
Благодаря снижению тарифов в роуминге количество российских абонентов, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%. Кроме того, потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика — в 2 раза, СМС — в 2 раза, интернета — в 1,6 раза.
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства в сентябре 2021 года. Также стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации.