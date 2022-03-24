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00:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Белоруссия с 1 апреля отменят плату за входящие звонки в роуминге

Россия и Белоруссия договорились об отмене с 1 апреля платы за входящие в роуминге в Союзном государстве. Решение принято по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

Источник: Reuters

«Стороны поручили министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерству связи и информатизации Белоруссии совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года», — сообщается на сайте правительства РФ.

Благодаря снижению тарифов в роуминге количество российских абонентов, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%. Кроме того, потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика — в 2 раза, СМС — в 2 раза, интернета — в 1,6 раза.

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства в сентябре 2021 года. Также стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации.

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