Мартовская инфляция в сравнении с будущей казалась гражданам снижающейся

Банк России опубликовал данные первого после начала военной операции РФ на Украине опроса об инфляционных ожиданиях. Данные инФОМ за март 2022 года уже отражают масштабы предполагаемого повышения цен в глазах потребителей в течение второй и третьей недели украинских событий, хотя части информации о реальных масштабах торговых эмбарго и санкций против экономики РФ у респондентов на этот момент, видимо, не было.
Результаты опроса, с одной стороны, предсказуемы: прямые ожидания будущего роста цен в течение 12 месяцев, 18,3% — рекорд за последние 11 лет. Формально в этом прогнозе респонденты опроса совпали с ЦБ, который предположительно ожидает инфляционного скачка в 2022 году в районе 20% годовых (данные нового прогноза ЦБ появятся лишь в апреле).
Население со сбережениями традиционно ожидает несколько меньшей инфляции (17,2%), чем граждане без сбережений (19,3%).
Наиболее необычной и даже заставляющей усомниться в качестве опроса является информация о снижении уровня оценки текущей инфляции — она, согласно опросу, в начале марта снизилась, а не увеличилась. Наблюдаемая инфляция после 17,1% (соответствует 9,2% динамики «год к году», зафиксированной Росстатом) в феврале оценивалась в марте как 16,3%, причем группа со сбережениями, согласно опросу, резко снизила оценки текущей динамики цен (с 15,6% в феврале до 13,8% в марте), тогда как население без сбережений считало, что темпы прироста цен остались в марте теми же, что и в феврале (18,2% в феврале, 18,3% в марте).
ЦБ дает происходящему следующее объяснение: «Ожидая сильного ускорения инфляции в ближайшем будущем, респонденты заметно пересмотрели свои оценки текущего роста цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, с чем и было связано произошедшее снижение наблюдаемой инфляции. Участники опроса в марте реже, чем в феврале, отмечали удорожание большинства продовольственных товаров и бензина — тех товаров, на основании которых граждане чаще всего формируют свои представления об инфляции». Отметим, что «короткая» динамика инфляционных ожиданий в целом изучена плохо, но «разгон» текущей инфляции начался, исходя из недельных оценок Росстата, уже в феврале 2022 года — а вот бензин действительно по крайней мере не дорожал.
Опубликованные вчера же данные Росстата о суточном и недельном приросте индекса потребцен с 12 по 18 марта показывают фронтальный рост по всем товарным группам. Исходя из этих данных (достаточно зашумленных и по «узкой» потребкорзине), в измерении «год к году» темп роста цен составляет 14,5%. В комментарии к этим данным Минэкономики констатирует некоторое замедление (1,93% с 2,09%) еженедельной динамики, объясняя это некоторым снижением ажиотажного спроса на непродовольственные товары, а также некоторым охлаждением спроса на зарубежный туризм. Тем не менее сама по себе ситуация, в которой годовая инфляция, извлекаемая из оценок Росстата, соответствует наблюдаемой в тот же момент «прямой» инфляции в оценках опросов инФОМ, необычна.
ЦБ также отмечает снижение до уровней 2015−2016 годов потребительских настроений, рост сберегательных настроений, и в том числе относящихся к сбережениям в наличных рублях. Последнее, впрочем, объяснимо ограничением ближайшей альтернативы — хранения сбережений в наличной валюте при естественном для кризиса росте недоверия населения к банкам.