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03:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Fitch до 15 апреля отзовет рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Эти меры будут приняты до 15 апреля.

Источник: AP 2022

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

8 марта группа компаний Fitch объявила о приостановке своей деятельности в России. В частности, ограничений деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Ранее Fitch спрогнозировало инфляцию в России на уровне 18% к концу 2022 года и 15% к концу 2023 года.

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