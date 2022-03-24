Fitch до 15 апреля отзовет рейтинги российских компаний

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
8 марта группа компаний Fitch объявила о приостановке своей деятельности в России. В частности, ограничений деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Ранее Fitch спрогнозировало инфляцию в России на уровне 18% к концу 2022 года и 15% к концу 2023 года.