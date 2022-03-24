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05:08 (мск), источник: © РИА Новости

В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. ФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в «красную» зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний. Но он не касается так называемых «красных» клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».

«Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска», — сказал Ясинский.

Он добавил, что, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет.

«Я бы сказал: бизнес в кавычках. Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций», — отметил глава департамента ЦБ. Он добавил, что проект закона внесен в Государственную Думу и готовится к рассмотрению в первом чтении.

Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По закону платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.

ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

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