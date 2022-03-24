В России предложили ввести эталонные цены на стройматериалы

Речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других.
В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой. Редакция направила запрос в Министерство строительства и ЖКХ.
«Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек. Остальным участникам рынка придется ориентироваться на установленные цены», — сказал «Известиям» председатель ВЦНСП Александр Моор.
Сегодня госзаказчикам приходится закупать стройматериалы по рыночной стоимости, объяснил он. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25−30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50−100%, к ним относятся металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень), сказал он. В первой половине марта 2022 года арматура и импортируемые отделочные материалы стали дороже на 20−30%, добавил Дмитрий Голев.
«Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, плюсовать к ней расходы на логистику в определенный регион и прибавлять к этой сумме 20−25% чистой прибыли. Сегодня же накрутка иногда достигает 200−300%», — уточнил Александр Моор.
Эталонные цены следует регулярно индексировать — в зависимости от инфляции, добавил он. Для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в РФ иностранных компаний, например IKEA, OBI.