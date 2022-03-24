11:05 (мск), источник: Ведомости
Московская биржа возобновила торги акциями
Сначала рынок упал, затем начал восстанавливаться.
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В первый день торгов после почти четырехнедельного перерыва российский рынок открылся снижением: индекс Мосбиржи падал на 0,36%, его долларовый аналог РТС — на 14,9%. Но затем индекс Мосбиржи начал резко восстанавливаться и к 10:15 мск рос на 11%, РТС продолжал падать на 3,6%.
Курс доллара в начале торгов снижается до 96,92 ₽, евро — 106,95 ₽.
Инвесторам пока доступны 33 акции из индекса Московской биржи, торги сегодня проводятся с 9:50 до 14:00 мск.
К торгам допущены АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», En+ Group, ФСК ЕЭС, «Газпром», «Норникель», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойл», ММК, «Магнит», Мосбиржа, МТС, НЛМК, «Новатэк», «Фосагро», ГК ПИК, «Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «Русал», Сбербанк (в том числе привилегированные акции), «Сургутнефтегаз» (и префы), «Татнефть» (и префы), «Транснефть» и ВТБ. Короткие продажи по бумагам запрещены.
Бумаги Сбербанка сначала были под давлением и росли на 1%, но затем резко взлетели на 17%. ВТБ сначала падал на 5,72%, но затем отрос на 6,3%. Сильнее всего в начале торгов падали акции «Аэрофлота» — на 12,8%, но затем они замедлили падение до 4,74%.
Последняя торговая сессия акциями на Мосбирже состоялась 25 февраля. С 28 февраля торги приостановлены из-за сильнейшего обвала российского фондового рынка за всю его историю, который произошел 24 февраля после того, как началась спецоперация на Украине. В тот день индекс Мосбиржи рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС — на 39,4%. 25 февраля российским бенчмаркам удалось отыграть часть потерь: индекс Мосбиржи вырос на 20,04%, а индекс РТС — на 26,12%.
21 марта биржа возобновила торги гособлигациями — рынок поддерживает Банк России, который обещал самостоятельно выкупать ОФЗ, чтобы избежать сильной волатильности.
Все опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее говорили, что инвесторам при возобновлении торгов на Мосбирже прежде всего стоит обратить внимание на компании-экспортеры нефтегазового сектора, горнодобывающей отрасли, цветной металлургии и отрасли удобрений.
Это самый рациональный способ формирования инвестиционного портфеля в условиях сложившейся напряженной геополитической обстановки, мощного санкционного давления на российскую экономику, девальвации национальной валюты и высоких процентных ставок.
Именно экспортеры при сохранении хотя бы частичного доступа к внешним рынкам (а шансы на это очень велики) в конечном итоге окажутся главными бенефициарами слабого рубля, будут иметь доступ к валютной ликвидности, а также смогут поддержать акционеров (и бюджет) щедрыми дивидендными потоками, а возможно, и программами buyback, отмечал главный аналитик «Открытие инвестиций» по российскому рынку акций Алексей Павлов.
Аналитики «ВТБ мои инвестиции» пересмотрели свой состав топ-10 акций России: 9 из 10 бумаг в списке — это акции российских экспортеров «Алросы», «Газпрома», «Роснефти», «Татнефти», «Полюса», ММК, «Норникеля», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Мечела». Единственная компания из топа, деятельность которой не относится к экспортной, — это «Магнит».