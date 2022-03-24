Изменится порядок начисления налогов: Кого освободят от платежей, а кто получит новые льготы

На этой неделе Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об антикризисных налоговых мерах поддержки. В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что новые нормы планируется применять уже в апреле. В этом месяце налогоплательщики представят декларации по НДС за первый квартал 2022 года.
Теперь они смогут возместить НДС в ускоренном порядке в пределах сумм налогов, которые были уплачены за прошлый календарный год. Это позволит быстро, в упрощённом режиме пополнить оборотные средства.
В ФНС подсчитали, что таким образом бизнес сможет вернуть налог в объёме около 80 млрд рублей. Произойдёт это в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления. Дожидаться окончания камеральной налоговой проверки не потребуется.
— Больше всего радует поддержка от ФНС. Так, инспекторы уже не банкротят лиц, задолжавших бюджету, не блокируют счета за налоговые недоимки, не проводят проверки соблюдения валютного законодательства, а к IT-компаниям не будут применять последствия «дробления бизнеса» (выделения IT-компании из другой), — рассказал советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв.
Кроме того, теперь сразу на два года отменили налог на вклады свыше 1 млн рублей. Речь идёт об НДФЛ в размере 13%.
Решение об отмене налога на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021−2022 годы. Эта мера позволит сохранить сбережения клиентов, а также поддержит ликвидность в банковской системе.
— Этот же закон освобождает от НДФЛ доходы в виде имущества (за исключением денег) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица. Речь идёт о людях, которые в таких компаниях являлись контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года. Предполагается, что это простимулирует перевод ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц, — рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.
По её словам, закон также содержит нормы, которые стимулируют перевод ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (кроме денег) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица. Это тоже касается тех, кто был контролирующим лицом или учредителем такой компании по состоянию на 31 декабря 2021 года.
— Теперь все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021—2023 годах, будут освобождены от НДФЛ. Кроме того, этим налогом не облагается весь размер помощи и подарков инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам, узникам концлагерей и некоторым другим лицам. В планах отменить НДФЛ для граждан с зарплатой до 25 тысяч рублей, — добавила Ирина Белова.
Появилось очень много послаблений для бизнеса. Часть штрафов отменили. Кроме того, меняются сроки выплат и предоставления налоговых вычетов.
— ФНС не будет штрафовать торговые организации за отсутствие кассового чека, сдвинуты сроки сдачи отчётности и уплаты налогов (возможно, не до конца апреля, а до 31 декабря 2022 года), ООО не ликвидируются в случае недостатка уставного капитала, продлевается мораторий на проверки бизнеса, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
В ФНС отметили, что, по данным основных поставщиков кассовой ленты, проблем с обеспечением рынка нет. Тем не менее возможны временные перебои с поставками. В этот период налоговая служба не будет привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчёт зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам.
Кроме того, продавцы смогут минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты, если станут выдавать покупателям электронные чеки.
В ФНС отметили, что в таких случаях согласие покупателя обязательно. Отправить электронный чек можно на номер телефона или адрес электронной почты. Есть и более простой вариант. С прошлого года ФНС запустила сервис «Мои чеки онлайн». Если покупатель согласен, то чеки могут направить туда. Причём загружаться они будут автоматически.