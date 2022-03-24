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12:17 (мск), источник: © РИА Новости

Туроператоры вернули более 90 процентов застрявших за границей россиян

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туроператоры совместно с Ростуризмом и авиакомпаниями вернули на родину более 90 процентов находящихся за рубежом россиян, это около 83 тысяч человек, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Процесс продолжается. Сейчас ведется работа по возвращению еще 6,5 тысяч организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов их обеспечивают проживанием в отелях и помогают в решении других вопросов», — отметила Догузова.

По ее словам, на данный момент больше всего россиян — около 4,3 тысячи — находится в Египте. Вывозить отдыхающих оттуда сложно: причина — западные санкции в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять спецрейсы.

Догузова отметила, что со вчерашнего дня были подключены дополнительные мощности для помощи туристам: их начали вывозить из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные воды. Также запланировано несколько рейсов с египетских курортов в Махачкалу. Затем туроператоры будут развозить пассажиров в регионы их проживания.

Значительно меньше граждан России находится в ОАЭ (1,3 тысячи человек), Турции (690), Таиланде (менее 50) и на Мальдивах (60), отметила глава ведомства.

Их вывозят сейчас зарубежными авиакомпаниями через третьи страны. Таким же способом помогают вернуться на родину и самостоятельным путешественникам.

«Количество тех, кому необходимо содействие, сокращается, — подчеркнула Догузова. — Так, если раньше через Госуслуги в среднем мы получали две тысячи обращений в сутки, то за последние два дня — не более 100».

Всего, по ее словам, с момента запуска формы обратной связи туристы направили более 10,5 тысяч заявок с просьбами о помощи с возвращением.

Глава Ростуризма также напомнила, что следить за оперативной информацией о вывозных рейсах можно в официальных аккаунтах Ростуризма, Росавиации, авиакомпаний и туроператоров.

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