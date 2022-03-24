Песков рассказал, как будут разъяснять условия по оплате газовых контрактов рублями

«Президент [РФ] вчера поручил в течение недели отработать механизм и создать условия для того, чтобы эта оплата могла проводиться в рублях. По мере того, как будут осуществляться контакты с покупателями газа, как им будут разъясняться условия по оплате рублями, они смогут уже формулировать свою позицию», — сказал Песков.
«Давайте дождемся этого момента», — добавил он, отвечая на вопрос ТАСС, не расценят ли европейские покупатели решение о расчетах в рублях как нарушение контрактов.
Песков также сообщил, что Москва постарается решить проблемы, возникающие у Сербии в связи с оплатой газовых контрактов в российских рублях, недружественным для РФ странам переход на рубли действительно создает проблемы.
«Он [президент Сербии Александар Вучич] прав, это действительно может быть проблематичная ситуация», — сказал представитель Кремля. Песков обратил внимание на то, что «Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к России». «Поэтому ей придется за рубли [покупать газ], хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — заметил Песков.
«Но вместе с тем это не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить, и, естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», — заверил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Вучич заявил, что решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.
Президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены в рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа — она будет изменена на российский рубль.