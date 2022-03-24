Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 4,37%

За четыре часа торгов российски рынок акций показал существенную волатильность, так открывшись снижением на 0,51% и 14,49% по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, уже к 10:12 мск рублевый индекс подрастал на 10,21%, а индекс РТС компенсировал большую часть утреннего падения и снижался на 4,55%.
Российский рубль укрепляется к концу сессии на рынке акций. По состоянию на 14:03 мск, доллар снижался на 1,73%, до 96 рублей, евро — 2,59%, до 105,42 рубля.
Фаворитами спроса по итогам дня стали акции «Фосагро», которые прибавили более 26,6%, а также «Татнефти» (+20,11%), «Новатэка» (+18,48%), ФСК ЕЭС (+17,96%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (+17,73%).
Аутсайдерами торгов стали акции Аэрофлота (-16,44%), «ИнтерРАО» (-6,94%), «префы» Транснефти (-6,06%), а также бумаги «Детского мира» (-5,55%) и ВТБ (-5,52%).
Торги на Московской бирже были приостановлены 25 февраля на фоне повышенной волатильности, ранее на этой неделе открылись торги ОФЗ. Мосбиржа 24 марта впервые за месяц возобновила торги 33 акциями российских эмитентов, входящих в индекс Мосбиржи, торговая сессия длилась с 9:50 до 14:00 мск.