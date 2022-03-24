Гранты, кредиты, кешбэк: Мишустин объявил о новых мерах для защиты экономики от последствий санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, которые были приняты правительством на заседании для поддержки IT-компаний, бизнеса и регионов РФ в условиях западных санкциях.
Так, Мишустин сообщил, что подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года. Кроме того, молодые предприниматели в возрасте до 25 лет получат гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей на своё дело и до одного миллиона рублей на проекты в Арктике. По словам Мишустина, государственная поддержка станет хорошим подспорьем для реализации их идей и будущих успехов.
Помимо этого, решено максимально упростить взаимодействие между государством и инвесторами в сфере строительства. При этом особенно важно, чтобы обновление жилого фонда в РФ продолжалось чётко по намеченным планам.
Вместе с тем кабинет министров направит российским регионам дополнительные средства для обеспечения кредитов. А также выделит два миллиарда рублей на увеличение поставок аграрной продукции и за счёт этого нарастит поставки рыбы, зерновых культур, овощей и удобрений. Кроме того, правительство в 2022 году направит около 7,5 миллиарда рублей на программу туристического кешбэка по детскому отдыху.