18:36 (мск), источник: Ведомости
Российские банки ответили на новые санкции Великобритании
Их представители заверили, что санкции никак не повлияют на работу банков в России.
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Великобритания ввела новые санкции в адрес пяти российских банков — Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, СМП-банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заморозив им активы. Также были введены персональные санкции в отношении 33 граждан России и 26 организаций, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. В частности, санкции введены против председателя правления Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Им запрещен въезд в страну, а активы и средства будут заблокированы.
Санкции со стороны Великобритании никак не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России, заверил представитель банка.
По его словам, все обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме, а клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам, включая платёжные карты. Единственное ограничение, которое вводит Газпромбанк в связи с санкциями, — приостановка платежных операций в адрес британских контрагентов (физлиц и юрлиц).
Представитель Альфа-банка также сообщил, что банк продолжает работать в обычном режиме, а единственным ограничением из-за санкций является временная приостановка расчетов с контрагентами из Великобритании. Также банк продолжит принимать платежи в рублях и в валюте (кроме фунтов стерлингов) по всему миру за исключением Великобритании.
У Россельхозбанка нет активов в Великобритании и вся основная деятельность сконцентрирована на территории России, поэтому введенные санкции не повлияют на бизнес банка, заверил его представитель. У УБРиР также нет активов в Великобритании и банк не проводит финансовые операции на территории этой страны, отметил его представитель, поэтому санкции не окажут абсолютно никакого влияния на деятельность банка и для клиентов банка никаких изменений не произойдет.
Представитель «Тинькофф» заверил, что санкции против его основателя не окажут никакого влияния на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка».
Из опубликованного Великобританией документа следует, что транспортным средствам, принадлежащим Тинькову, включая корабли и яхты, будет запрещен вход в порты британского королевства. Аналогичный запрет будет касаться воздушных судов, принадлежащих или арендуемых бизнесменом.
Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка» еще в 2020 г. на фоне предъявленных со стороны США обвинений в налоговых махинациях, а в январе 2021 г. перестал быть контролирующим акционером TCS Group. Во время разбирательства с налоговиками США (оно завершилось осенью 2021 г.) Тиньков находился в Лондоне.
Среди топ-менеджмента Сбербанка, помимо Грефа, под санкции попал первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин и уже бывший зампред Лев Хасис. Помимо этого персональные санкции введены в отношении Ивана Сечина, сына зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, и Андрея Патрушева, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк и СМП-банк.
По данным издания, президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах 24 марта в ходе своей поездки в Европу для участия в саммите НАТО, где альянс должен сформулировать «свои дальнейшие шаги». Санкции будут объявлены «в координации» с Евросоюзом и членами G7, сообщили газете чиновники.
Сбербанк избежал изоляционного сценария, но ему закрыли все корсчета в США и ЕС, что лишило банк возможности совершать валютные операции с этими странами. Клиенты Сбербанка больше не могут делать переводы в другие банки в России и за рубежом в долларах США и Канады, а также в фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.
10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. Открыть в России новые карты Visa и Mastercard нельзя, но многие банки объявили, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными. При этом граждане РФ все еще могут оплачивать покупки стандартной контактной или бесконтактной картой внутри страны. Кроме того сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay с 10 марта также недоступны для держателей российских банковских карт. С 24 марта держатели карт российской платежной системы «Мир» больше не могут привязать их к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, но добавленные ранее карты по-прежнему доступны.
То же самое касается российских карт японской платежной системы JCB. Получить перевод из России (как и из Белоруссии) через Western Union, находясь за рубежом, скоро будет тоже нельзя: система приостановила свою работу в обеих странах.