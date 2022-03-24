Макрон и Байден предупредили о беспрецедентном продовольственном кризисе

Из-за событий на Украине в мире может возникнуть «беспрецедентный» кризис с продовольствием, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите стран G7. Президент США Джо Байден также выразил беспокойство по этому поводу.
«Эта ситуация приведет к продовольственному кризису, тяжелым гуманитарным ситуациям в ряде стран и, несомненно, к огромным политическим последствиям», — указал Макрон (цитата по BFMTV).
По его словам, это «прямое следствие» специальной военной операции России на Украине, из-за которой посевная кампания оказалась под угрозой.
Французский президент указал, что из-за боевых действий некоторые страны, которые зависят от поставок пшеницы и вообще зерна из России и с Украины, «испытывают трудности», в качестве примера он привел Египет. По мнению Макрона, возникновение сложностей в короткий период времени говорит о том, что «ситуация станет еще более серьезной через 12−18 месяцев».
Чтобы избежать такого развития событий, Макрон призвал к «немедленному прекращению огня», «отмене экспортных ограничений на продовольствие» и «обеспечению возможности посева».
«Нехватка продовольствия будет реальной», — сказал президент США Байден на пресс-конференции после саммита. Он отметил, что лидеры G7 обсудили вопросы, касающиеся увеличения производства пшеницы, чтобы уменьшить нехватку продовольствия. Байден указал, что поднимался вопрос о введении европейскими и другими странами лимитов на отправку продовольствия за границу.
Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро в середине марта также говорил о возможности возникновения мирового кризиса из-за нарушения поставок продукции агропромышленного комплекса в связи с военными действиями на Украине. «У нас уже были проблемы с ценами на еду. То, что страны сейчас делают, усугубляет это, и война привела нас к ситуации, из которой очень легко попасть в продовольственный кризис», — заявил он.
Цены на пшеницу на фоне опасений дефицита поставок из-за событий на Украине выросли. Так, к 4 марта стоимость пшеницы за неделю взлетела на 43,4%, до $11,31 за бушель, обновив 14-летний максимум.
15 марта российское правительство ввело запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) до 30 июня. Как сообщал кабмин, решение было принято «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».