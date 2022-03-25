Европа исключила оплату за российский газ в рублях

Премьер-министр Словении Янез Янша исключил оплату газа в рублях. Он заявил по прибытии на саммит Европейского союза в Брюсселе, что Европа не станет оплачивать поставки в российской национальной валюте, передает РИА Новости.
23 марта президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Глава государства поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.
После этого президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что подобное решение Москвы может создать много проблем. В частности, он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ поступает в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ в рублях.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решение России перейти на расчеты в рублях за поставки газа является нарушением контрактов.
Канцлер Германии Олаф Шольц согласился, что в договорах указана другая валюта, в основном доллар и евро. Таким образом он ответил на вопрос, не приведет ли решение Москвы к более активному обсуждению отказа от импорта российского газа.
Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что возможность рассчитываться за российский газ в рублях отсутствует. Он отметил, что компания будет выполнять контракт на условиях, которые были оговорены ранее.
Австрийская компания OMV также высказалась о решении Путина. На вопрос, продолжит ли она платить за газ в евро, а не в рублях, глава OMV Альфред Штерн ответил так: «Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного».
Глава комитета по энергетике и защите климата Бундестага Клаус Эрнст отметил, что технически возможность оплаты газа в рублях существует, это целесообразно для России. Он добавил, что к тому же это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из России чревато серьезными негативными последствиями.
Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции.
Она подчеркнула, что это станет нарушением контракта.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-импортеры российского газа не соглашаться на расчеты в рублях, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью газете El País.
Он отметил, что Европе следует отказаться от российской нефти и газа, разработать ясный план, если это невозможно сделать за один день.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставляемый российской стороной газ только рублями.
Детали оплаты российского газа в рублях при покупке его иностранными компаниями следует проработать, а для этого надо сначала дождаться общей позиции покупателей, добавил пресс-секретарь президента России. Таким образом он отметил на вопрос, не расценят ли западные компании такое требование Москвы как нарушение контрактов.
Во время загрузки произошла ошибка.