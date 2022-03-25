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02:56 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин США отложил запрет на импорт морепродуктов из России

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Минфин США отложил вступление в силу решения о запрете на импорт морепродуктов из России до 23 июня, следует из генлицензии ведомства.

Как говорится в сообщении минфина, генеральной лицензией разрешен импорт «на ограниченный период времени определенных товаров по существующим контрактам» рыбы и морепродуктов до 23 июня.

Ранее этот срок завершался 25 марта.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

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