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10:59 (мск), источник: ТАСС

«Автоваз» введет четырехдневный режим работы с 6 июня

Режим продлится три месяца.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта./ТАСС/. «Автоваз» с 6 июня перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов, говорится в сообщении компании.

«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АО “Автоваз” вводит режим четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на три месяца», — отмечается в сообщении.

Новый режим работы распространяется на всех сотрудников, уточнили в компании.

В компании также подчеркнули, что для сохранения уровня доходов сотрудников в этот период руководство «Автоваза» с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство РФ с просьбой выделить средства для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке индустриального парка «Автоваза», с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. «Данные средства уже выделены», — говорится в сообщении.

В «Автовазе» напомнили о мерах, принятых для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива (40,8 тыс. сотрудников), в частности, о переносе летнего корпоративного отпуска в текущем году на 4—24 апреля. За время отпуска производитель намерен приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок.

Как сообщалось ранее, французский автопроизводитель Renault («Рено») приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в «Автовазе». Отмечалось, что Renault соблюдает все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства. Позднее «Автоваз» сообщил, что в ближайшие месяцы выпустит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию зарубежных комплектующих. Кроме того, компания активно работает над заменой критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.

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