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11:05 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» начал продавать билеты из Сочи в шесть стран

Рейсы будут выполняться в города Армении, Египта, Израиля, Казахстана, Турции и Узбекистана. Летать на направлениях будет авиакомпания «Россия».

Источник: Reuters

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, говорится в сообщении компании.

Всего рейсы будут осуществляться по 17 направлениям, в том числе в пять городов Казахстана (Актау, Актобе, Алма-Ата, Атырау, Нур-Султан), четыре города Турции (Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул), пять городов Узбекистана (Бухара, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Фергана). В Армению рейсы будут выполняться в аэропорт Еревана, в Египет — в аэропорт Каира, в Израиль — в аэропорт Тель-Авива.

Летать на направлениях будет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах SSJ-100. «Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа», — говорится в сообщении.

Частота полетов в неделю разнится от направления к направлению. Так, больше всего рейсов поставлено в Стамбул — 19 в неделю, еще 14 будут выполняться в Анталью. Реже всего — по два раза в неделю — «Россия» будет летать в Атырау, Даламан и Ургенч.

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