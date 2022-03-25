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20:28 (мск), источник: РБК

Минпромторг назвал сроки стабилизации поставок офисной бумаги

Ведомство заверило, что недостатка в офисной бумаге в России не будет, так как российские производители покрывают потребности рынка. Ранее на этой неделе ФАС начала проверку из-за роста цен на продукцию.

Источник: РБК

Минпромторг ожидает, что ситуация с поставкой офисной бумаги в России должна стабилизироваться к апрелю, сообщает правительственный сайт «Объясняем.рф» со ссылкой на пресс-службу ведомства (о запуске портала сообщало Минпросвещения).

Сейчас в России есть три крупных производителя бумаги. Как заявили в Минпромторге, руководство одного из комбинатов перестроило свою работу с учетом санкций и логистических проблем с доставкой зарубежных химикатов. «Найдено новое решение для производства», — сообщили в министерстве.

Минпромторг заверил, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка и недостатка в бумаге не будет.

С конца февраля многие западные компании на фоне санкций против России объявили об уходе или приостановке деятельности в стране. В их числе оказались Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

К середине марта, как писал «РБК Петербург», стоимость офисной бумаги в рознице в городе достигла рекордных значений. Маркетплейсы стали предлагать стандартную пачку бумаги в 500 листов в шесть раз дороже, чем в начале этого месяца. Цены начали расти после того, как финская Kemira объявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, при помощи которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Однако производители сообщили, что возникшие в этой отрасли сложности пока не вызвали остановки производства и повышения отпускных цен.

Рост цен на бумагу в России фиксировали еще до введения западных санкций. В частности, летом прошлого года об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС). 23 марта Федеральная антимонопольная служба начала проверку и пообещала принять меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства или «необоснованное превышение цен отдельными продавцами».

Минпромторг ранее уже заверял, что дефицита бумаги в стране не ожидается. Об этом же говорил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.

Наталия Анисимова

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