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22:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов посоветовал хранить рубли в банках

Сбережения в рублях стали очень привлекательными, считает министр финансов России Антон Силуанов. Поэтому, по его словам, гражданам не стоит беспокоиться о деньгах, которые лежат в российских банках — наоборот, министр порекомендовал хранить их именно там.

Источник: Reuters

«Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными», — сказал господин Силуанов в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что проценты по депозитам в банках составляют около 20%. «Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции. Если деньги хранить под подушкой, то, соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении», — пояснил министр.

Банк России резко повысил ключевую ставку на фоне обвала российского рынка и антироссийских санкций против крупных банков и самого ЦБ. Значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, повысилось с 9,5% сразу до 20%.

Дарья Эрозбек

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