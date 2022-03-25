Силуанов посоветовал хранить рубли в банках

«Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными», — сказал господин Силуанов в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что проценты по депозитам в банках составляют около 20%. «Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции. Если деньги хранить под подушкой, то, соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении», — пояснил министр.
Банк России резко повысил ключевую ставку на фоне обвала российского рынка и антироссийских санкций против крупных банков и самого ЦБ. Значение ключевой ставки, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, повысилось с 9,5% сразу до 20%.