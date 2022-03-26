За три недели спецоперации огурцы подешевели в России почти на 9%

Средние цены на огурцы в российских магазинах снизились на 8,6% за период с 26 февраля по 18 марта, подсчитал РБК на основе еженедельных сводок Росстата об оценке индекса потребительских цен. На неделе, завершившейся 25 февраля, 1 кг огурцов стоил в рознице в среднем 202,9 ₽. Три недели спустя, к 18 марта, это были уже 185,5 ₽
Огурцы стали единственным продуктом, подешевевшим с начала военной спецоперации на Украине.
После ввода западных санкций и девальвации рубля за три недели, с 26 февраля по 18 марта, цены в России выросли на 6,2%, следует из данных Росстата.
Наиболее подорожавшим продуктом за три недели, согласно расчетам РБК, стал сахар: цены на него выросли на 32,6%. В пятерке самых подорожавших продуктов также овощи и фрукты: помидоры (+30,8%), бананы (+28,7%), репчатый лук (+17,8), а также белокочанная капуста (+12,5%).
Огурцы в рознице стали дешевле на фоне снижения их стоимости у производителей, объясняет представитель Минсельхоза. Оптовые цены на эти овощи упали за последний месяц на 10,4%, уточняет министерство, не уточняя абсолютные значения.
Огурцы сейчас действительно дешевеют, подтвердила исполнительный директор Национального плодоовощного союза Ирина Шейко. По ее словам, это связано с тем, что их производство за последние годы значительно выросло. Огурцы на российском рынке почти полностью отечественные, импорт, как отмечает Шейко, составляет всего 4%. Незначительная доля импорта минимизирует логистические затраты и влияние валютных колебаний на цены на огурцы, согласен представитель Минсельхоза.
Отечественное производство тепличных овощей поставило в 2021 году новый рекорд, отчитывался Минсельхоз. Были выращены около 830 тыс. т огурцов и около 590 тыс. т томатов. Валовой сбор огурцов вырос в прошлом году на 4%, приводит данные Национальный плодоовощной союз.
С начала 2022 года производство огурцов по-прежнему увеличивалось, достигнув по состоянию на 11 марта 133,6 тыс. т, что на 8,6% больше, чем годом ранее, обращает внимание Минсельхоз. На рынок сейчас поставляется продукция из сезонных парников, которые в южных регионах уже начинают сбор урожая, добавляет Шейко.
Крупнейший производитель тепличных овощей — агрохолдинг «Эко-культура» — от комментариев отказался.
Почему в России стали активно строить теплицы
Бум инвестиций в строительство теплиц в России начался после введенного в 2014 году запрета на ввоз овощей и фруктов из стран ЕС и США в ответ на санкции после присоединения Крыма.
С 2015 по 2017 год в России было построено, по оценке НЭО «Центра», более 576 га современных теплиц, а объем инвестиций превысил 121 млрд руб. За три года продэмбарго производство тепличных овощей увеличилось почти в два раза.
Государство тогда поддержало это направление: инвесторам возмещали до 20% капитальных затрат на строительство тепличных комплексов. В строительство теплиц вкладывали средства, в частности, сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, а также группа «Ренова» Виктора Вексельберга. Но затем государство в 2019 году перестало субсидировать капитальные затраты на строительство теплиц, и непрофильные инвесторы начали выходить из проектов. По этой причине, а также из-за отсутствия инфраструктуры от строительства теплиц на Дальнем Востоке отказалась компания Аркадия Абрамовича, в 2019 году из своего тепличного проекта решила выйти и «Ренова».
В Минсельхозе, впрочем, уточнили РБК, что развитие овощеводства — одно из приоритетных направлений работы министерства. Для тепличной отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии, а с 2022 года действует новый механизм компенсации инвесторам части затрат на строительство теплиц на Дальнем Востоке.
Почему дорожают другие овощи
Средние цены на другие овощи повышаются из-за того, что в период межсезонья Россия зависит от импорта. Традиционное сезонное сокращение отечественных запасов томатов и овощей «борщевого набора» приводит к тому, что зимой и в начале весны на рынке растет доля более дорогой импортной продукции, поясняет представитель министерства. Доля импортных томатов в России пока высокая — около 40%, а подорожание, помимо сезонного фактора, связано с «девальвацией рубля и определенными сложностями с поставкой импортной продукции», признает Шейко из Национального плодоовощного союза.
Но она успокаивает, что производство томатов, как и огурцов, с каждым месяцем увеличивается, оптовые цены начали падать, и в ближайшие две-три недели это снижение цен будет видно и в рознице.
Капуста и лук, также как и другие овощи открытого грунта, традиционно дорожают весной, когда запасы отечественной продукции подходят к концу и на рынке активно продается импортная продукция. «У нас в стране есть собственное производство капусты и лука, но мы эту продукцию получаем один раз в год — осенью. Сейчас мы потребляем ту продукцию, которая у нас заложена в хранилища еще с сентября. С каждым месяцем запасы капусты и лука сокращаются, а доля импортной продукции на рынке увеличивается», — указывает Шейко.
Дополнительно на рост розничных цен повлияла девальвация рубля. Такая ситуация, прогнозируют в Национальном плодоовощном союзе, может продлиться до конца мая — с начала июня на рынок уже будут поступать первые отечественные овощи, что ускорит снижение цен.
Для обеспечения внутренних потребностей и стабилизации цен Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября, и совет Евразийской экономической комиссии уже принял это решение, напоминает представитель министерства.