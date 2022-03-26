Институт ВЭБа оценил влияние санкций на доходы россиян

Инфляцию экономисты института развития ожидают на уровне 19,3% к концу 2022 года. Этот прогноз в целом соответствует оценке аналитиков в рамках опроса ЦБ, они ждут инфляцию на уровне 20%. На фоне санкционного давления темпы роста цен уже по состоянию на 18 марта разогнались до 14,5% годовых, сообщало Минэкономразвития. К декабрю 2023 года институт ВЭБ. РФ прогнозирует снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го — до 4,1%.
Для снижения влияния санкций необходимо реализовать дополнительные меры поддержки населения, следует из доклада. Авторы сформировали предложения, ориентированные на решение «срочных критических задач, появившихся в результате действия ограничений, наложенных западными странами».
«По нашей оценке, применение предложенных мер сможет смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10% и сократить уровень безработицы до 6% к концу 2022 года», — пояснила РБК руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко.
Сокращение реальных располагаемых доходов населения в 2022 году не превысит 8%, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Эта оценка включает в себя уже озвученные властями меры, пояснил он. Однако в связи с санкциями падение доходов населения будет менее драматичным, чем снижение вклада потребительского спроса в ВВП: часть населения не сможет потратить имеющиеся доходы, так как существенно сократятся предложение импортных товаров (техники и автомобилей) и возможности по выезду за рубеж. При этом комплекс мер, предлагаемый ВЭБом, вполне адекватен и может быть профинансирован правительством за счет номинального роста доходов бюджета, уверен Широв.
Более 50 млн бенефициаров
Среди предлагаемых мер следующие.
- Индексация пенсий — дополнительно на 8% в 2022 году (сверх уже проведенной индексации на 8,6%); зарплат «целевых» бюджетников — врачей, преподавателей вузов, среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей, на которых распространяются целевые показатели майского указа президента от 2012 года, — на 6%; довольствия остальных бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов — на 8%. Такой темп индексации должен компенсировать этим категориям потери от инфляции, полагают в институте ВЭБ. РФ.
Количество пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, на 1 января 2022 года оценивается в 43 млн человек, «указных» бюджетников — в 5,3 млн (на конец сентября 2021 года), численность военнослужащих президентским указом 2017 года была определена на уровне около 1 млн человек. С учетом остальных бюджетников и сотрудников правоохранительных органов общее количество россиян, которым ВЭБ предлагает дополнительно увеличить оплату труда, заведомо превысит 50 млн.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решение о внеочередном увеличении зарплат бюджетников, социальных выплат, включая пенсии, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума. Предложения по параметрам индексации Минтруд и Минфин должны представить до 28 марта.
- Повышение пособия по безработице до величины прожиточного минимума (12 792 ₽) в 2022 году и выплата его в течение года нуждающимся гражданам. Первые шесть месяцев его должны получать все безработные, а следующие шесть месяцев — только те, кто проходит курсы переквалификации.
По действующим правилам, размер пособия зависит от величины заработка на последнем месте работы: первые три месяца выплата не превышает 75% зарплаты (но составляет не более 12 792 ₽), а следующие три месяца — 60% (но не более 5000 ₽).
- Повышение размера материнского капитала до величины, равной средней по стране рыночной стоимости 6 кв. м жилой площади (это норма на одного человека), и выравнивание его величины для первого и второго ребенка.
Согласно приказу Минстроя, рыночная стоимость 1 кв. м жилья в России в первом полугодии 2022 года составляет 69,2 тыс. руб. При реализации предложенного экономистами подхода размер маткапитала на первенца составит 415,2 тыс. руб., что меньше действующей выплаты, равной 524,5 тыс. руб. Однако величина маткапитала на второго ребенка резко вырастет: с нынешних 168,6 тыс. до 415,2 тыс. руб. Таким образом, общая сумма, полученная за двоих детей, при предложенной схеме окажется на 137,3 тыс. больше и достигнет 830,4 тыс. руб.
Стоимость перечисленных мер в среднесрочной перспективе (в 2022—2024 годах) составит 4,9 трлн руб., оценили экономисты ВЭБа. Наиболее дорогостоящим блоком станет дополнительная индексация зарплат «целевых» бюджетников — она потребует 1,7 трлн руб. за три года. В 1,1 трлн руб. оценили повышение пенсий, в 878 млрд руб. — изменение размера материнского капитала.
Чтобы поддержать доходы россиян в долгосрочной перспективе, по мнению экономистов, необходимо рассмотреть введение пособия в виде доплаты к доходу каждого нуждающегося гражданина до достижения уровня прожиточного минимума. Инструментом для реализации этого подхода может стать социальное казначейство.
В 2020 году совокупный дефицит денежного дохода малоимущих россиян (сумма, которой им не хватало до прожиточного минимума) оценивался Росстатом в 730 млрд руб. Если с 2025 по 2030 год тратить на цели компенсации этого дефицита по 500 млрд руб., то численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума к 2030 году снизится до 8,9 млн человек, или 6% населения. По последним данным Росстата, за чертой бедности в 2021 году находились 16 млн граждан, или 11% населения.
Кроме того, целесообразно дополнительно поддержать семьи с детьми, так как существующий объем помощи является «недостаточным для значимого изменения положения семей и преломления негативного демографического тренда». Этому могут способствовать следующие меры.
- Увеличение размера стандартных налоговых вычетов на детей. В настоящее время их размер составляет 1400 ₽ на первого и второго ребенка и 3000 ₽ — на третьего и последующих детей до достижения накопленного в течение года дохода 350 тыс. руб. Такой размер стимула не может являться эффективным инструментом демографической политики, так как при зарплате на уровне МРОТ и наличии одного ребенка применение вычета позволит получить всего 182 ₽ в месяц, говорится в докладе. В США вычеты для малообеспеченных семей с детьми позволяют им увеличивать доход на 30%.
- Стимулирование рождения третьих и последующих детей за счет выделения на них материнского капитала в том же размере, который предусмотрен на данный момент для вторых детей (155,5 тыс. руб.), и с обязательной ежегодной индексацией.
- Увеличение размера маткапитала относительно федерального уровня в регионах с отрицательной миграцией.
- Расширение направлений использования средств маткапитала, в частности на текущее потребление. Это особенно актуально для сельских территорий, где проблема низких доходов зачастую стоит острее, чем вопросы улучшения жилищных условий, получения образования и пенсии, говорится в докладе.
Путин уже объявил в марте о дополнительных выплатах малоимущим семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет, расходы на это составят 455 млрд руб.
Экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ также выдвинули несколько предложений по борьбе с безработицей. Для этого необходимы дополнительные меры поддержки занятости и профессионального переобучения работников в соответствии с новыми потребностями рынка, говорится в докладе. А именно следующие:
- Создание механизма ежеквартальной индексации МРОТ и прожиточного минимума на величину, сопоставимую с уровнем инфляции за предшествующий квартал. По действующему законодательству эти показатели меняются ежегодно.
- Возобновление реализации льготной программы кредитования «ФОТ 2.0», которая действовала во время пандемии. По ее условиям, при сохранении организацией 90% штата сотрудников государство выплачивает полностью сумму кредита с процентами.
- Снижение ставки страховых взносов для всех организаций, включая крупный бизнес, до 14% (такая ставка действовала для ИТ-сектора в 2020 году), а кроме того, распространение тарифа 15% на весь фонд заработной платы в секторе МСП (сейчас часть зарплат в размере МРОТ облагается ставкой 30%). Эти меры позволят предотвратить разрастание неформального сектора экономики и внедрение серых схем.
- Расширение перечня доступных видов деятельности для самозанятых.
- Повышение размера стипендии всем студентам до величины не ниже прожиточного минимума, а аспирантам, работающим в вузах, — не ниже среднемесячной заработной платы. Для обеспечения занятости студентов возможно временно их трудоустроить в образовательных организациях более низкой ступени (школах, детсадах и т. д.), которые испытывают дефицит работников.
Ранее правительство сформировало первоочередные меры по поддержке рынка труда общей стоимостью около 40 млрд руб. Средства будут направлены на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. Кроме того, правительство профинансирует переобучение сотрудников промышленных предприятий в регионах и даст гранты НКО на организацию обучающих курсов.
РБК направил запросы в Минтруд и Минэкономразвития.