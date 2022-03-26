В НБКИ заявили об улучшении кредитного здоровья россиян с начала 2022 года

«НБКИ провело оценку уровня кредитного здоровья россиян по состоянию на 22 марта 2022 года. Для этого был рассчитан Персональный кредитный рейтинг (ПКР) каждого заемщика с активными кредитами и проведено сравнение с аналогичными данными января 2022 года. По итогам исследования выяснилось, что средние значения ПКР в большинстве сегментов розничного кредитования выросли», — говорится в сообщении.
Как пояснили в НБКИ, бюро рассчитывает персональный кредитный рейтинг на основе кредитной истории заемщиков, он отражает финансовую репутацию и кредитное здоровье каждого гражданина. Значение ПКР в диапазоне от 1 до 179 баллов свидетельствует о низком качестве кредитоспособности владельца, от 180 до 623 — о среднем качестве, от 624 до 912 — о высоком, а от 913 до 999 — об очень высоком.
Значение ПКР является важным критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах.
В марте 2022 года среднее значение ПКР заемщиков с действующими потребительскими кредитами увеличилось на 7 баллов — с 345 в январе 2022 года до 352 баллов в настоящее время. У заемщиков с действующими автокредитами наблюдается увеличение на 3 балла, с 526 до 529 баллов. Среднее значение ПКР заемщиков с действующими ипотекой и кредитными картами не изменилось в этом году.
В большинстве регионов кредитное здоровье заемщиков улучшилось.
Среди ТОП-30 регионов с наибольшим количеством заемщиков с действующими кредитами лидерами стали Иркутская область (+ 22 балла), Красноярский край (+ 19 баллов), а также Хабаровский и Приморский край (+ 16 баллов). Небольшой спад зафиксирован в Краснодарском крае и Республике Татарстан (- 3 балла).
«Разумная надзорная политика и взвешенный подход банков к рискам позволяли даже в условиях пандемии последовательно повышать кредитное качество частных заемщиков. Это помогло российской кредитной системе встретить усиление санкционного давления в очень здоровом состоянии. Зафиксированные в марте 2022 года средние значения ПКР заемщиков говорят о разумной кредитной активности граждан и их хорошем качестве обслуживания обязательств», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отметил, что накопленный запас прочности будет полезен в сложившихся условиях, если часть заемщиков столкнется с падением доходов из-за экономической турбулентности.