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13:05 (мск), источник: Ведомости

Spiegel: плата за газ в рублях заставит ЕС обходить собственные санкции

Решение о переводе платы за поставки российского газа в рубли заставит страны Евросоюза обходить собственные санкции, заявил немецкому журналу Spiegel экономист Йенс Зюдекум. По его словам, президент России Владимир Путин «сумел застать Запад врасплох», однако цель решения о плате за газ в рублях до конца не ясна.

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Источник: Reuters

«Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции», — сказал Зюдекум, отметив, что западным партнерам пришлось бы покупать рубли у Центробанка России, который попал под санкции ЕС.

Валютный эксперт Питер Бофингер назвал решение главы государства попыткой поддержать рубль, который «потерял почти половину своей стоимости» по отношению к евро и доллару с начала спецоперации на Украине. «Если западные потребители газа теперь будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро, спрос на российскую валюту и, следовательно, ее обменный курс возрастут», — сказал Бофингер.

Шаг Путина нацелен на поддержку валюты и сдерживание инфляции, продолжает представитель Кильского института мировой экономики Клаус-Юрген Герн. По его мнению, при нормальных обстоятельствах Центробанк «продавал бы доллары из своих резервов в обмен на рубли, чтобы поддержать обменный курс», однако из-за западных санкций это «вряд ли возможно».

23 марта Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных — в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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