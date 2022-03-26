Spiegel: плата за газ в рублях заставит ЕС обходить собственные санкции

«Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции», — сказал Зюдекум, отметив, что западным партнерам пришлось бы покупать рубли у Центробанка России, который попал под санкции ЕС.
Валютный эксперт Питер Бофингер назвал решение главы государства попыткой поддержать рубль, который «потерял почти половину своей стоимости» по отношению к евро и доллару с начала спецоперации на Украине. «Если западные потребители газа теперь будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро, спрос на российскую валюту и, следовательно, ее обменный курс возрастут», — сказал Бофингер.
Шаг Путина нацелен на поддержку валюты и сдерживание инфляции, продолжает представитель Кильского института мировой экономики Клаус-Юрген Герн. По его мнению, при нормальных обстоятельствах Центробанк «продавал бы доллары из своих резервов в обмен на рубли, чтобы поддержать обменный курс», однако из-за западных санкций это «вряд ли возможно».
23 марта Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных — в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.