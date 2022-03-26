В пяти регионах России запустят эксперимент по внедрению беспилотников

Маршруты беспилотников пройдут за пределами крупных населенных пунктов, аэродромов и мест, в которых проводят массовые мероприятия. В регионах проведения будут действовать экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотников. Точную дату начала эксперимента еще не назвали.
Беспилотники будут использоваться для доставки и перевозки грузов и почты.
«Это особенно актуально для жителей удаленных и труднодоступных территорий. Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически не оправдано при перевозке небольших грузов», — сообщила пресс-служба правительства России.
Также их задействуют в авиахимических работах для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, аэросъемки инфраструктурных объектов, трубопроводов и линий электропередачи.
Правительство считает, что эксперимент ускорит развитие сегмента беспилотной авиации. Результаты эксперимента помогут принять решение о развитии отрасли в России.