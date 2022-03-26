Аналитик Credit Suisse предсказал изменения мирового денежного порядка

Доклад называется «Бреттон-Вудс III». В нем Позар изложил мнение о том, что в настоящее время происходит становление новой системы расчетов и валютных отношений.
«Мы являемся свидетелями рождения Бреттон-Вудской системы III — нового мирового (денежного) порядка, основанного на валютах, обеспеченных товарами, на Востоке, которые ослабят систему евродоллара, а также разгонят инфляцию на Западе. Разворачивается кризис. Кризис товаров. Товары являются залогом, а залог — это деньги, и этот кризис связан с растущей привлекательностью внешних денег по сравнению с внутренними деньгами. Бреттон-Вудс II был построен на внутренних деньгах, и его основы рухнули неделю назад, когда G7 конфисковала валютные резервы России», — пишет Позар.
По мнению управляющего директора компании Trade123 Владимира Рожанковского, США, решившись на столь жесткие санкции против России, фактически пошли на авантюру. Если страна выдержит эти санкции, будучи отрезана от мировых финансовых ресурсов, расчетов, значительного объема товаров и даже начнет развиваться, тогда и другие государства — Латинской Америки, части Африки, Азии — также устроят демарш и пойдут по пути отказа от доллара как превалирующей резервной и расчетной валюты, сказал эксперт «Ведомостям».
В ответ на операцию России на Украине страны Запада ввели новый пакет санкционных мер. В частности, часть золотовалютных резервов Банка России в долларах и евро оказались заморожены. В ответ на это РФ ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.
Бреттон-Вудская валютная система, существовавшая в 1944—1976 годах, превратила доллар в международное средство расчетов и хранения резервов. Названа в честь места проведения конференции ООН в Бреттон-Вуде, США.