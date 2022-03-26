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16:35 (мск), источник: Ведомости

Катар заявил о невозможности помочь Европе с поставками газа

Заменить Россию в вопросе поставок газа в Европу сейчас невозможно, а Катар не сможет в данный момент помочь странам Евросоюза, заявил министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

Источник: Reuters

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — сказал он на международной конференции «Доха Форум» (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что на поиск альтернативы потребуется пять-семь лет.

По словам Аль-Кааби, Катар готов участвовать в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, однако 85% его экспорта газа приходится на долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.

Издание Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики ФРГ утверждало, что Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов. Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

Ранее США, Великобритания, Канада, Австралия, члены ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В результате Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.

Европейские страны отобрали из подземных хранилищ газа все топливо, закачанное туда летом 2021 г., и начали отбирать запасы предыдущих лет, сообщал ранее «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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