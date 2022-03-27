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03:54 (мск), источник: Газета.Ру

В «Ашане» объяснили, почему компания продолжает работать в России

Генеральный директор французской компании Auchan («Ашан») Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения.

Источник: AFP 2022

Его слова приводит ТАСС.

По его словам, самое главное для компании — сохранить сотрудников и продолжить кормить население двух стран.

«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.

Ранее гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли слухи об уходе из России. Данное опровержение было сделано в ответ на распространявшуюся по интернету информацию о том, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение о закрытии своих магазинов, а «Ашан» примет такое же решение в ближайшее время.

«Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Ашана» также удивились появлению подобных слухов. Представители гипермаркетов заявили, что магазины продолжают работать «как обычно».

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