В «Ашане» объяснили, почему компания продолжает работать в России

По его словам, самое главное для компании — сохранить сотрудников и продолжить кормить население двух стран.
«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — заявил Клод.
Ранее гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли слухи об уходе из России. Данное опровержение было сделано в ответ на распространявшуюся по интернету информацию о том, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение о закрытии своих магазинов, а «Ашан» примет такое же решение в ближайшее время.
«Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу», — сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе «Ашана» также удивились появлению подобных слухов. Представители гипермаркетов заявили, что магазины продолжают работать «как обычно».