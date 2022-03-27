Мурашко сообщил о возросшем в десять раз спросе на некоторые лекарства

Мурашко также призвал граждан не делать большие запасы лекарств. «Россияне, покупая лекарства в огромных количествах, четко шли на ущерб для собственного бюджета, потому что они будут просрочены», — сказал глава Минздрава.
В случае прекращения поставок иностранных лекарств Россия наладит собственное производство, сообщил также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое», — сказал министр.
Он привел пример, как в первый год пандемии коронавируса в стране из-за действий зарубежных партнеров пришлось наладить производство препарата против инфекции. По словам Мантурова, компания потребовала $480 за один флакон лекарства. «Мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Но мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — сказал министр.
Производители и дистрибуторы лекарственных средств в России не испытывают проблем с производством препаратов, поэтому гражданам России не следует делать запасы лекарств, говорил ранее Мурашко в ходе совещания в правительстве. До этого возможную нехватку лекарств в аптеках замминистра здравоохранения Сергей Глаголев объяснил повышенным спросом. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он.
Российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из опроса 3317 докторов, проведенного с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «ВрачиРФ». Врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).