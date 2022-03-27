17:26 (мск), источник: РБК
Индия возобновила авиасообщение с Россией и другими странами
Власти страны разрешили осуществлять до 3 тыс. рейсов в страну и из нее еженедельно.
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Индийским и иностранным авиакомпаниям разрешили совершать до 3 тыс. международных авиарейсов в неделю в Индию и из нее, сообщает India Times со ссылкой на Министерство гражданской авиации страны.
По данным ведомства, 60 авиакомпаниям из 40 стран было разрешено использовать 1783 частоты в/из Индии в течение летнего расписания. В то же время 1466 международных рейсов в неделю было одобрено для шести индийских перевозчиков.
«После признания увеличения охвата вакцинацией во всем мире и консультаций с заинтересованными сторонами правительство Индии приняло решение возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские перевозки», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство ограничений, в том числе на необходимость сохранения трех свободных мест между пассажирами, теперь снято. При этом ношение масок в аэропортах и самолетах по-прежнему обязательно.
Регулярные международные рейсы в Индию и из Индии были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии СOVID-19. С июля 2020 года действовали двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами, в том числе с Россией.
«И [в Индии] предлагают в связи с этим вернуться к ранее действовавшему порядку авиасообщения. Конкретно речь идет о ежедневных рейсах Air India из Нью-Дели в Москву и обратно, то есть семь рейсов в неделю. Возможно, будет еще открыто направление на Мумбаи», — указывал он.
Посол выразил уверенность, что «Индия не только сможет принять максимальное число российских туристов, но и была бы весьма заинтересована в этом». По его словам, единственной проблемой может стать заморозка денежных переводов из России и использование эмитированных в стране кредитных карт за границей. «Но я думаю, что и в этом случае будет в ближайшее время найдено решение», — сказал Алипов.