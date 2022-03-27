День в истории: единственный авторский концерт ШубертаПолучение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
8Названа «Мисс мира-2021»
17:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Известный производитель шоколада Fazer захотел остаться в России

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Fazer пояснили, что теперь бренд-архитектура компании меняется и «Хлебный дом», который ранее был одним из заводов компании станет основным брендом. Планируется смена наименования ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».

«Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — заявили в компании.

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта. Как заявил тогда генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum), решение было принято из-за военной операции России на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Курс евро опустился ниже 100 рублей
Путин подписал указ об увольнении Чубайса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь