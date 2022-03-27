Известный производитель шоколада Fazer захотел остаться в России

В пресс-службе Fazer пояснили, что теперь бренд-архитектура компании меняется и «Хлебный дом», который ранее был одним из заводов компании станет основным брендом. Планируется смена наименования ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».
«Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — заявили в компании.
Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта. Как заявил тогда генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum), решение было принято из-за военной операции России на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.