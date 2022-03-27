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19:02 (мск), источник: ТАСС

Politico: Байден не сможет помочь ЕС в снижении энергетической зависимости от России

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не сможет помочь Европейскому союзу (ЕС) в снижении его зависимости от энергетических поставок из России. Об этом сообщила газета Politico.

Источник: AFP 2022

«Президент США Джо Байден в пятницу представил себя в качестве спасителя ЕС от энергетической зависимости от РФ. Однако организовать быстрое увеличение объемов сжиженного природного газа, поставляемого в Европу, будет непросто», — подчеркивает газета.

Как сообщает газета со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, недавнее обещание Джо Байдена поставить 15 млрд куб. м газа в ЕС невыполнимо из-за необходимости поставить этот газ в страны Азии. При этом США будут должны убедить азиатскую сторону отказаться от назначенных поставок, отметили в газете.

Кроме того, по мнению Международного энергетического агентства, ЕС сможет сократить зависимость от российских энергоресурсов лишь на треть в 2022 году.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. В целом в последнее время Европа значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.

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