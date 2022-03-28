04:22 (мск), источник: ТАСС
Премьер-министр Японии сообщил о намерении ужесточить валютное законодательство
Поправки в закон направлены на предотвращение уклонений от санкций против России, заявил Фумио Кисида.
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ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Япония намерена пересмотреть закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против России, в том числе в области криптовалюты. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.
«В ходе текущей парламентской сессии мы намерены подготовить поправки в закон об иностранной валюте, чтобы предотвратить уклонение от санкций, в том числе посредством транзакций в криптовалюте», — сказал он.
Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако этого не требуется от компаний, занимающихся криптовалютой. Введение в отношении них таких же правил, как и для банков, по мнению японских властей, повысит эффективность санкций.
Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В список запрещенных к экспорту товаров и технологий попали 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ. РФ.