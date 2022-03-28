В Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг», — говорится в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на министерство.
В министерстве напомнили, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.
«С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», — пояснили в Минпромторге.
Там же уточнили, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги, «поэтому недостатка не будет».
Ранее в Минпромторге рассчитывали, что ситуация с поставками офисной бумаги стабилизируется к концу марта.