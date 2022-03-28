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10:26 (мск), источник: Life.ru

Изменились штрафы за неоплату «коммуналки»: Кто теперь заплатит больше

Управляющие компании стали активно взыскивать не только долги, но и повышенные пени. Когда и сколько теперь придётся платить коммунальным должникам, разбирался Лайф.

Источник: РИА "Новости"

Пока экономическая ситуация остаётся сложной, некоторые граждане не очень ответственно относятся к вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При этом большинство таких неплательщиков рассчитывают, что правительство почему-то обязательно должно ввести мораторий на взыскание задолженности за «коммуналку». И хотя Минстрой уже заявил, что не планирует введение подобного рода поблажек, кое-кто всё равно продолжает копить долги по оплате ЖКУ, не всегда представляя, сколько в итоге придётся заплатить.

Выросли пени за неоплату коммунальных услуг

Согласно действующему закону, если счёт за коммунальные услуги вовремя не оплачен, начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки начиная с 31-го дня после наступления срока платежа, а если долг не будет погашен и на 91-й день, неустойка повысится до 1/130 ставки ЦБ РФ (пункт 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ).

Пени и так сами по себе являются неприятным сюрпризом, но их нынешний размер стал весьма не дешёвым. Закон предполагает расчёт начисленных пеней исходя из ключевой ставки ЦБ, но если в марте прошлого года она была 4,25%, то сейчас этот индекс равен 20%, а это значит, что теперь по долгам за ЖКУ за первые три месяца будут начислять 0,07% в день, далее — по 0,15% в день. Начисление будет вестись до полного погашения задолженности, при этом законом допускается, что неустойка может превысить и сам долг.

Не оплатите — отключим

Но проблемы неплательщиков не исчерпываются только обязанностью повышенной оплаты. Чтобы быстрее получить долг, коммунальщики теперь всё чаще прибегают к мерам воздействия в виде отключения задолжнику соответствующего ресурса. И если до 2019 года подобного рода мероприятия осуществлялись очень редко, то после того, как Верховный суд подтвердил законность данного способа разбирательств с должниками, коммунальщики стали его практиковать повсеместно.

— Очевидно, что некоторую сумятицу в практику взыскания пеней за неоплату ЖКУ внёс действующий в период первой волны коронавирусной пандемии (с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. — Прим. Лайфа) мораторий, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — И хотя сейчас моратория нет, некоторые граждане ошибочно продолжают думать, что не платить можно, а коммунальщики неизменно применяют все имеющиеся у них меры по взысканию, иногда внесудебные и избыточные.

На самом деле отключать холодную воду, отопление и канализацию нельзя, а прочие услуги могут быть ограничены, но только если долг возник за неоплату именно этих услуг (Постановление Верховного суда по делу № 47-АД19−2).

Взыскивать недоимку будут по-новому

Традиционно коммунальщики пугают должников принудительным взысканием, указывая, что в случае неоплаты дело может дойти до судебной реализации даже единственной квартиры. Действительно, такая перспектива теоретически существует, но пока дела подобного рода носят единичный характер и до окончательного решения по ним проходят много судебных инстанций, а значит, тяжбы длятся много месяцев или даже лет.

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Само собой, такое положение дел коммунальщиков никак не устраивает, но они нашли выход: наловчились собирать долги иногда и вовсе без длительного разбирательства, а через судебный приказ (это такой акт, который выносится мировым судьёй на основании заявления о взыскании).

Главная «фишка» такого способа разбирательства в том, что судья чаще всего принимает решение без вызова сторон, а истцы-коммунальщики, получив на руки документ в свою пользу, не отдают его на исполнение приставам, а сразу относят в банк должника, который ими вычисляется по последним поступившим платежам. Банк же, в свою очередь, не может не исполнить судебное решение и перечисляет средства со счёта своего клиента на счёт коммунальщиков. Если средств для погашения долга будет достаточно — то только сумму иска, а если средств окажется меньше — то всё, что есть на счёте.

— Конечно, такого рода судебные приказы можно и нужно отменять, — уверен адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Согласно закону должник в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа вправе подать возражение на судебный приказ, и тогда он будет отменён. Однако на практике зачастую должники узнают о существовании судебного приказа, когда деньги со счёта уже списаны. И тут выход только один — доказывать свою правоту в исковом порядке через суд.

Правила безопасности при общении с управдомом

Конечно, долгов лучше не иметь, но ситуации в жизни бывают разные: кто-то внезапно потерял работу или серьёзно заболел, а кто-то вынужден гасить иную задолженность. Однако в любом случае рассчитывать на то, что долги за ЖКУ вдруг простят, не стоит.

При этом надо иметь в виду: во-первых, собственник имеет право гасить долг за жилищно-коммунальные услуги за тот период, который он считает нужным, даже суды не могут решать за него, какую именно задолженность он оплачивает (это положение с учётом подорожавших пеней сейчас очень актуально); во-вторых, если задолженность уже имеется, то есть смысл её перепроверить, ведь случаи, когда предъявляются требования за периоды, превышающие срок исковой давности (три года), не так уж и редки. Вы имеете право потребовать от управляющей компании проведения сверки, такое право гарантировано россиянам пунктом 33 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства РФ № 354). Лучше своё требование отправлять письмом или через систему ГИС ЖКХ. В этом случае, даже если придёт ответ «сведения за указанный период отсутствуют», у вас как минимум будет доказательство, что вы не игнорировали требования об оплате, пытались разобраться и у вас имелись обоснованные возражения. Это может пригодиться при отстаивании своей позиции в суде.

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