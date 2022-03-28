11:00 (мск), источник: Ведомости
Мосбиржа начала торги всеми акциями
На старте торгов рынок снижается.
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Московская биржа 28 марта возобновила торги всеми акциями и облигациями. Рынок в этот день открылся снижением на 0,12%, но затем ускорил падение: к 10:30 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,9% (2438 пунктов), его долларовый аналог РТС — на 0,75% (823 пункта).
Торги российскими акциями и корпоративными и суверенными облигациями проходят с 9:50 до 13:50 мск, иностранными акциями и облигациями — с 9:30 до 19.00 мск.
Иностранцам все еще закрыт доступ к торгам, а по российским бумагам установлен запрет на короткие продажи.
Индекс голубых фишек при этом открылся ростом, но к 10:20 мск потерял 7,79%.
Лидерами падения стали бумаги АФК «Система», потерявшие в цене 9,26%. Дешевели акции «Северстали» (на 7,2%), ФСК ЕЭС (на 5,56%), «Новатэка» (на 5,56%) и «Татнефти» (на 5,55%).
Лидером роста стали акции «Фосагро», которые прибавили в цене 3,75%, «Ростелекома» (+2,22%) и «Магнита» (+1,21%).
Рубль укрепляется к доллару в начале торгов: американская валюта стоит 95,1 (+90 коп.) руб., евро — 102,2 ₽ (+2,79 ₽). Индекс гособлигаций RGBITR снижается на 0,16% (479,5 пункта), индекс корпоративных облигаций RUCBITR падает на 2,63% (408,3 пункта).
Мосбиржа открылась после почти месячного перерыва 24 марта — в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции.
Расширение числа торгуемых инструментов потенциально сделает спрос розничных инвесторов менее концентрированным на голубых фишках, пишут аналитики «ВТБ Мои инвестиции». Но внимание частных инвесторов на «втором эшелоне» вряд ли сейчас обосновано — в условиях сильных движений на рынке премия за ликвидность растет, как и целесообразность оставаться в наиболее ликвидных историях.
Корпоративные и муниципальные бонды менее ликвидны, чем ОФЗ, и для определения рынком нового равновесного уровня, вероятно, потребуется время, пишут аналитики. Потенциально интересны короткие выпуски крупнейших компаний при росте доходности в районе 20% годовых, отмечают они.