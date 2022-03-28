Guardian назвала «шоком» перенаправление экспорта России из ЕС в Азию

Переориентация российского экспорта энергоносителей с американских и европейских рынков на Азию стало бы «экономическим шоком», пишет Guardian.
В статье газета отразила взгляд редакции на введение санкций против России из-за военной операции на Украине. В целом издание считает, что экономические ограничения, введенные против России, серьезно ударят и по остальному миру.
«Важность России для мира выходит за рамки ее размера как 11-й по величине экономики мира. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров стала бы большим экономическим шоком», — пишет газета.
Издание напомнило о решении России принимать платежи за поставки газа в рублях от «недружественных стран». «Высокие цены на нефть и газ вернут инвестиции обратно в добывающие отрасли, что может привести к разворачиванию вспять тенденции на [производство] чистой энергии», — добавляет газета.
Она также напоминает, что около 25 африканских стран импортируют более трети пшеницы из России или Украины. Подразделение ООН по развитию предупредило, что бедные страны сталкиваются если не с восстаниями, то с «глубоким социальным дискомфортом», пишет Guardian.
Помимо этого издание допускает, что Россия может разработать новые технологии, для того чтобы «вырваться из геополитической клетки».
Guardian напомнила, что перед Первой мировой войной Германия пыталась справиться с ограничениями Великобритании в отношении подводных кабельных сетей, разработав беспроводные технологии. «Сегодня Россия может активизировать планы по [разработке] “суверенного интернета”, чтобы избежать слежки со стороны США», — пишет газета.
Страны Запада, в том числе США, Канада, ЕС, Австралия, Япония, начали вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под санкции попали энергетический сектор страны, финансовый, авиа- и судостроение, ракетно-космическая отрасль. Кроме того, были введены персональные санкции против политиков, чиновников, военных, бизнесменов, топ-менеджеров крупных компаний, сотрудников госканалов.
На фоне ограничений Евросоюз заявил, что старается в кратчайшие сроки снизить зависимость от российских поставок энергоносителей. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что блок может отказаться от российского газа за два года.